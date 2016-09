Morrisseys Tour-Rider könnte einen ganzen Bio-Supermarkt bestücken

Rider, diese Dokumente, in denen Bands und Acts Veranstaltern diktieren, was sie erwarten und wollen, sind immer wieder für einen Lacher und ein bestürztes Kopfschütteln zu haben. Nun hat die Fan-Seite „Morrissey Solo“ den Tour-Rider Morrisseys geleakt. Dabei fallen insbesondere zwei Dinge auf: 1. Morrissey ist Vegetarier, kein Veganer und 2. So viel organisches Essen wie die Crew verlangt hat nicht einmal ein Bio-Supermarkt in Berlin-Prenzlauer Berg im Angebot.

Auf insgesamt sieben veröffentlichten Seiten, die angeblich vom Tour-Stopp in Morrisseys Heimatstadt Manchester stammen, wird den Veranstaltern detailliert erklärt, was „Mozzer“, seine Band, seine Produktionscrew und seine Stagecrew an Verpflegung und Einrichtung im Backstagebereich verlangen. Dabei werden verständliche Dinge wie Wasser, Teebeutel, Brot, frischer Orangensaft, Bier (nur lokales und bitte kein Weißbier) und Suppe aufgeführt, aber auch deutlich erwähnt, man sei lediglich eine vegetarische und keine vegane Tourcrew. So wünscht sich Morrissey höchstpersönlich gesalzene Butter und Käse in seiner Gaderobe, was unter seinen militanten Fans für ziemliche Aufruhr sorgt.

Absurd wird es jedoch erst an ganz anderer Stelle: Auf einer Seite des Dokuments wird erläutert, welche Dinge bei Morrissey-Konzerten verboten sind. Klar, Waffen jeglicher Art, Laserpointer und Gefäße jeglicher Art haben auf Konzerten nichts verloren, aber die Crew lässt es sich nicht nehmen an erster Stelle und als einziges in Versalien Fleisch zu verbannen. Dass Morrissey Konzerte abbrach, weil er den Geruch von Grillfleisch in der Nase hatte oder Minuten vor Beginn herausfand, dass das Venue früher ein Schlachthof war, ist bekannt. Deshalb wird darum gebeten, dass, sofern bei einem Festivalauftritt nicht auf Barbeque verzichtet werden kann, seine Garderobe weit genug entfernt und nicht in Windrichtung der Grillstation zu stehen hat.

Alle Details des Riders und Morrisseys Menü während seines Manchester-Aufenthalts könnt Ihr Euch hier ansehen: