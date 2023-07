Sinéad O’Connor: Morrissey kritisiert Scheinheiligkeit der Medien

„Ihr hattet nicht den Mumm, sie zu unterstützen, als sie noch lebte“, so sein Eindruck.

Am 26. Juli ist Sinéad O’Connor unter bisher unbekannten Umständen verstorben. Sie wurde 56 Jahre alt. Nach dem Tod von Sinéad O’Connor haben zahlreiche Musiker:innen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die irische Sängerin und ihr Vermächtnis gewürdigt. Morrissey ließ nun aber verlauten, die Musikindustrie und die Medien mit ihrem Lob für O’Connor seien unaufrichtig.

In einem neuen Statement des in Los Angeles lebenden Sängers mit irischen Wurzeln, das er auf seiner Website veröffentlicht hat, kritisiert der Ex-The-Smiths-Kopf bestimmte Mitglieder der Musikindustrie und der Medien, die O’Connor „jetzt NUR loben, weil es zu spät ist. Ihr hattet nicht den Mut, sie zu unterstützen, als sie noch lebte und sie nach euch suchte“.

„Sie hatte nur so viel ‚Selbst‘ zu geben“, sagte Morrissey über O’Connor. „Sie wurde von ihrem Label fallen gelassen, nachdem sie 7 Millionen Alben für sie verkauft hatte. Sie wurde verrückt, ja, aber uninteressant, niemals. Sie hatte nichts falsch gemacht. Sie hatte eine stolze Verletzlichkeit … und es gibt einen gewissen Hass der Musikindustrie auf Sänger, die nicht ‚reinpassen‘ (das weiß ich nur zu gut), und sie werden gelobt, bis sie dann tot sind – wenn sie schließlich gar nicht mehr darauf reagieren können“, so seine Ausführungen.

„Sie wurde degradiert, so wie die wenigen, die die Welt bewegen, immer degradiert werden“

„Die Presse wird Künstler als Schädlinge abstempeln, wegen dem, was sie zurückhalten“, sagte Morrissey weiter, „und sie würden Sinéad traurig, fett, schockierend, verrückt nennen … oh, aber nicht heute! Musik-CEOs, die ihr charmantestes Lächeln aufgesetzt hatten, als sie sie für ihre Liste ablehnten, stehen Schlange, um sie als ‚feministische Ikone‘ zu bezeichnen, und 15-Minuten-Promis und Kobolde aus der Hölle und Plattenlabels mit künstlich erregter Vielfalt drängen sich auf Twitter, um ihr Geschwätz zu twittern … dabei waren SIE es, die Sinéad dazu überredeten, aufzugeben … weil sie sich weigerte, sich etikettieren zu lassen, und sie wurde degradiert, so wie die wenigen, die die Welt bewegen, immer degradiert werden“.

Letztendlich, so Morrissey, sei O’Connor dem gleichen Schicksal zum Opfer gefallen wie Judy Garland, Whitney Houston, Amy Winehouse, Marilyn Monroe und Billie Holiday. „Sie war eine Herausforderung, und sie ließ sich nicht in eine Schublade stecken, und sie hatte den Mut zu sprechen, als alle anderen sicher schwiegen“, sagte Morrissey. „Sie wurde schikaniert, nur weil sie sie selbst war. Ihre Augen schlossen sich schließlich auf der Suche nach einer Seele, die sie ihr Eigen nennen konnte.“

„Sinéad braucht euren sterilen Brei nicht“

„Wie immer verfehlen die Lahmmacher den springenden Punkt, und mit verschlossenem Mund kehren sie zu den beleidigend dummen Begriffen ‚Ikone‘ und ‚Legende‘ zurück, während letzte Woche noch weitaus grausamere und herablassendere Worte genügt hätten. Morgen kehren die kriecherischen Trottel zu ihren Online-Scheißposts und ihrer gemütlichen Krebskultur und ihrer moralischen Überlegenheit und ihren Nachrufen auf nachgeplappertes Erbrochenes zurück“, schloss er, „all das wird euch an Tagen wie heute beim Lügen erwischen … wenn Sinéad euren sterilen Brei nicht braucht.“ Den Originaltext findet man auf der Homepage des Sängers.