MTV EMAs: Justin Bieber räumt ab, Beyoncé und Adele gehen leer aus

Die MTV Europe Music Awards sind gekommen und gegangen und so recht ist es keinem aufgefallen. Wie wir bereits vergangene Woche vorhergesagt haben, versammelten sich am Abend des 6. Novembers 2016 mehr oder weniger bekannte Musiker, um einen Preis zu feiern, der offenbar keinem wirklich etwas bedeutet.

Die meisten Auszeichnungen, nämlich ganze drei Stück, gingen an Justin Bieber, der sich natürlich nur über eine Leinwand bei seinen Fans meldete und selbst nicht anwesend war. Ebenso ließ sich Lady Gaga auch nur als Videobotschaft feiern, als sie als bester weiblicher Act ausgezeichnet wurde.

Beyoncé, die ganze sechs Mal nominiert war, und Adele gingen leer aus. Glänzen durften hingegen Shawn Mendes und Twenty One Pilots, die sich gegen Tame Impala und Radiohead (!) als „Best Alternative Act“ durchsetzten. Und Max Giesinger wurde von den Fans zum Sieger der Kategorie „Best German Act“ gewählt.

Green Day durften als „Global Icon“ ausgezeichnete Band mal wieder vom Leid der USA klagen und ihren ach so politischen Song von 2004, „Amerian Idiot“ rezitieren. Der „Best Rock Act“ wurde das amerikanische Trio damit dennoch nicht – diese Ehre wurde, ihr ahnt es bereits, Coldplay zuteil. Selbstverständlich.

Eine nette Geste hatte MTV sich dann aber doch überlegt: Alle verliehenen Preise, also die typische Kugel mit dem MTV-Logo oben drauf, waren in diesem Jahr lila – in Gedenken an den im April verstorbenen Prince und sein „Purple Rain“.

Für alle, die es vielleicht doch interessieren könnte, alle Gewinner und Nominierten im Überblick:

Bester Song

Justin Bieber — Sorry

Adele — Hello

Lukas Graham — 7 Years

Mike Posner — I Took a Pill in Ibiza

Rihanna (featuring Drake) — Work

Bestes Video

The Weeknd (featuring Daft Punk) — Starboy

Beyoncé — Formation

Coldplay — Up & Up

Kanye West — Famous

Tame Impala — The Less I Know the Better

Bester weiblicher Act

Lady Gaga

Adele

Beyoncé

Rihanna

Sia

Bester männlicher Act

Shawn Mendes

Calvin Harris

Drake

Justin Bieber

The Weeknd

Bester Newcomer

Zara Larsson

Bebe Rexha

DNCE

Lukas Graham

The Chainsmokers

Bester Pop-Act

Fifth Harmony

Ariana Grande

Justin Bieber

Rihanna

Selena Gomez

Shawn Mendes

Bester Electronic-Act

Martin Garrix

Afrojack

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Bester Rock-Act

Coldplay

Green Day

Metallica

Muse

Red Hot Chili Peppers

Bester Alternative-Act

Twenty One Pilots

Kings of Leon

Radiohead

Tame Impala

The 1975

Bester Hip-Hop-Act

Drake

Future

G-Eazy

Kanye West

Wiz Khalifa

Bester Live-Act

Twenty One Pilots

Adele

Beyoncé

Coldplay

Green Day

Bester World-Stage-Act

Martin Garrix

Duran Duran

Ellie Goulding

Jess Glynne

OneRepublic

Tinie Tempah

Tomorrowland

Wiz Khalifa

Bester Push-Act

DNCE

Alessia Cara

Anne-Marie

Bebe Rexha

Blossoms

Charlie Puth

Dua Lipa

Elle King

Halsey

Jack Garratt

Jonas Blue

Lukas Graham

Biggest Fans

Justin Bieber

Ariana Grande

Beyoncé

Lady Gaga

Shawn Mendes

Bester Look

Lady Gaga

Bebe Rexha

Beyoncé

Rihanna

Sia

Deutschland

Max Giesinger

Beginner

Robin Schulz

Mark Forster

Topic

Global Icon

Green Day