Musikexpress präsentiert: Khruangbin spielen vier weitere Deutschland-Shows

Atmosphärisch-entspannte Gitarrenlicks und funkige Basslines machen den vom Thai-Funk inspirierten Sound Khruangbins aus. Schon verwunderlich, dass dieses Trio aus der Einöde Texas‘ stammen soll. Doch genau daher kommen Laura Lee (Bass), Mark Speer (Gitarre) und Donald „DJ“ Johnson (Schlagzeug), die sich auf langen gemeinsamen Autofahrten ein Faible für abseitige Musik der 60er- und 70er-Jahre angeeignet haben. Insbesondere Rock- und Pop-Musik aus Südostasien hat die Südstaatler verzaubert, was auch die Wahl des Bandnamens erklärt.

Khruangbin lässt sich mit Turbine übersetzen. Das lässt zwar keine Schlüsse auf den Sound der drei Musiker ziehen – schließlich handelt es sich hier nicht um energiegeladenen, lauten Metal, was schon eher der Kraft einer Turbine entsprechen würde, sondern um psychedelisch-verspielten Rock -, aber doch auf die für unsere Längengrade obskuren musikalischen Vorlieben. Trotz seines schönen Klangs haben die drei US-Amerikaner mit diesem Namen einen Albtraum für jeden Promoter, Musikjournalisten und Konzertgänger erschaffen.

Aber da es schließlich um die Musik geht, sollten wir einfach die richtige Aussprache von Khruangbin üben (ab dem dritten Mal wird es bereits einfacher) und den verführerischen Klängen ihres im November erschienenen Albums THE UNIVERSE SMILES UPON YOU lauschen. Bereits im Mai konnte man Khruangbin auch live in Deutschland sehen. Am 25. Mai waren sie als Support von Father John Misty im Berliner Astra zu sehen, bevor sie im Juni für zwei Headliner-Shows in Berlin und Hamburg in die Bundesrepublik zurückkehrten – präsentiert vom Musikexpress. Und nun kommen sie wieder:

Khruangbin spielen im November 2016 folgende Konzerte in Deutschland:

02.11.16 Hamburg, Kleiner Donner

03.11.16 Berlin, Musik & Frieden

04.11.16 Köln, King Georg (AUSVERKAUFT!)

06.11.16 München, Unter Deck (AUSVERKAUFT!)

Bis dahin legen wir Euch diese Videos mit Musik von Khruangbin ans Herz:

https://www.youtube.com/watch?v=hHfx4xkCO4E Video can’t be loaded: Khruangbin – People Everywhere (Still Alive) (https://www.youtube.com/watch?v=hHfx4xkCO4E)