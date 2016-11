Nach Absage der Tour: Kanye West wurde in eine Klinik eingeliefert

Kanye West scheint derzeit ernsthafte Probleme zu haben. Nachdem er am Samstag ein Konzert in Sacramento abbrach und zuvor auf der Bühne einen bizarren Monolog hielt, wurde seine gesamte restliche US-Tournee abgesagt. Sein Management bestätigte am Montag, dass 22 Konzerte der „Saint Pablo Tour“ ausfallen.

Der 39 Jahre alte West ist für seine Exzentrik bekannt, schnell kamen Gerüchte auf, der Rapper habe die Tour aus einer Laune heraus abgebrochen. Doch offenbar ist der Anlass deutlich ernster: West wurde noch am Montag, wenige Stunden nach Absage der Tournee in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert.

Auch interessant Warum Kanye West sich ein Beispiel an Helmut Schmidt nehmen sollte In den Stunden zuvor erntete West viel Kritik. Branchendienste und Ticketinhaber kritisierten seinen Konzertabbruch, seine politischen Thesen sorgten für Spott. In Sacramento schaltete West in den „Trump-Modus“ wie er seinem Publikum erzählte. Er erklärte Hillary Clinton, dass es eine neue Welt gäbe, dazu schoss er gegen die Musiker-Kollegen Jay Z und Beyoncé, deren Fans wenig überraschend mit zahlreichen Beschwerden und Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken reagierten.

Mode und Tour waren zu viel Arbeit

Wie das US-Portal „People“ berichtet, sei bei der Polizei ein medizinischer Notruf eingegangen, daraufhin wurde Kanye West eingeliefert und liegt nun zur Beobachtung in der Klinik. Ein Nervenzusammenbruch wurde konkret ausgeschlossen, aus dem engsten Kreis Wests heißt es, der Musiker sei schlichtweg erschöpft. Überarbeitet auch, weil neben seiner Tournee auch an Modekollektionen arbeite. Unter anderem für den Sportartikelhersteller Adidas.

Laut mehreren mit dem Fall vertrauten Behörden geschah die Einlieferung Wests zu „seiner eigenen Sicherheit und Gesundheit“, der Rapper leide dazu unter extremem Schlafmangel.