Jim Reeves, gebürtig Jim Nyasani, feierte in den Neunzigern Erfolge als Sänger der Eurodance-Gruppe Sqeezer. Am 2. Februar 2016 wurde er tot in einem Hostel in Berlin aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes.

Foto: Getty Images, Peter Bischoff. All rights reserved.