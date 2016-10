Run The Jewels: Neue Single „Talk To Me“ im Stream

Seit September soll ihr drittes Album bereits so gut wie fertig sein, jetzt haben El-P und Killer Mike alias Run The Jewels die erste Single daraus veröffentlicht. „Talk To Me“ erscheint am zweiten Jahrestag ihres letzten gemeinsamen Albums RTJ2.

Zuletzt steuerten die beiden eine Single zum Soundtrack von „Gears of War 4“ bei, die den Namen „Panther Like A Panther (I’m The Shit)“ trägt und wahrscheinlich nicht auf RTJ3 zu hören sein wird. Außerdem waren sie Feature-Gäste auf der DJ-Shadow-Single „Nobody Speak“, die im vergangenen April erschien.

Ein Release-Date für RTJ3 gibt es derweil immer noch nicht, allzu lang kann es jedoch nicht mehr dauern: Laut Killer Mike wird die Platte zurzeit gemixt. Bereits im Sommer hatte er den Wunsch geäußert, RTJ3 noch dieses Jahr zu veröffentlichen.