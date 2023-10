The Kid Laroi teilt Teaser von „Too Much“ mit Jungkook und Central Cee

Der Track wird am 20. Oktober erscheinen. Erfahrt hier mehr dazu.

Der australische Rapper The Kid Laroi hat einen Teaser zu seinem unveröffentlichten Song „Too Much“ herausgebracht. Der Track enthält Features von BTS-Sänger Jeon Jungkook und Rapper Central Cee.

Der Rapper hinterlässt schon eine Weile Hinweise, auf seine Zusammenarbeit mit den Musikern – zuletzt, als er einen Clip teilte, in welchem sich Central Cee „Too Much“ tattowieren lässt. Am Donnerstag (5. Oktober) postete er ein Foto mit einer Funko-Pop!-Figur des koreanischen Sängers und schrieb „Was it too much“ darunter.

„Too Much“ wird am 20. Oktober erscheinen. Es ist der erste neue Song, den The Kid Laroi seit April 2023 veröffentlicht. Im November soll dann das Debütalbum, THE FIRST TIME, folgen.

In dem Teaser spielt ein Ausschnitt aus dem Track, während kurze Clips der drei Künstler gezeigt werden.

