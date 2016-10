Schüttel deinen Speck: Warum du Boogie Monks kennen solltest

Welche Musiker verbergen sich eigentlich hinter dem wohlklingenden Stage-Namen „Boogie Monks“ und welche Botschaften wollen die spirituell angehauchten Hüftenschüttler vermitteln? Wir haben uns das mal genauer angeschaut.

Die Boogie Monks setzen sich zusammen aus Luke4000 und Based – sagt dir immer noch nichts? Diese beiden Herren sind mitverantwortlich für den fetten Sound von Seeed. Seit 2005 werkelt Luke4000 als DJ, Produzent und tontechnisches Mastermind mit, schaffte sich darüber hinaus aber auch gemeinsam mit Boundzound, Frogg und Lychee Lassi einen festen Platz in der Berliner Musikszene.



Based, jenseits des Drumkits Sebastian Krajewski, ist das energetische Kraftpaket an den Drums. Ohne ihn als Rhythmusgeber und Animateur würde eine Seeed-Show wohl eher zum lauwarmen Reggae-Tanzabend vor der Traumstrandtapete.

Derzeit geben sich Seeed etwas Ruhe vom weltweiten Touren. Wie gut ist es daher bitte, dass sowohl Luke4000 als auch Based sich als DJ-Duo vor Publikum auspowern? Als Boogie Monks bekehren sie ihr Publikum mit Dancehall, Reggae, Trap, HipHop, ein paar Flöckchen Electro und hier und da höchst wirksame Funk- und Soul-Anleihen – mindestens so abwechslungsreich und euphorisierend wie ein Seeed-Gig, bei dem der Speck in Wallung gerät.

Und weil die Boogie Monks echt korrekte Typen sind, kannst du sie am 04. November im Rahmen der MUSIKEXPRESS Klubtour im Leipziger Club Velvet antreffen. Gemeinsam mit DJ Craft, dem Beat-Bastler von K.I.Z., sowie dem Coma-DJ-Set kann der Abend nur heiß und sexy werden.

MUSIKEXPRESS Klubtour in Leipzig

DJ LUKE 4000 & DJ BASED (SEEEDS DJS)

BOOGIE MONKS

DJ CRAFT (K.I.Z) supported by DJANE YO-C

COMA DJ-SET (KOMPAKT REC.) supported by MARKUS KNAUTH

Einlass: 22.00 Uhr

Eintritt: 9,00€

Einlass erst ab 18 Jahren.

Weitere Infos bei Facebook: www.facebook.com/events/1042205859167258

>>> Gewinnt hier Tickets für die Sause!

