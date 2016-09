So cool eröffneten die „Stranger Things“-Kids die Emmys 2016

Wer noch einen weiteren Beweis brauchte, dass die Kids aus der Netflix-Serie „Stranger Things“ auch im echten Leben cool drauf sind, durfte die Emmys 2016 nicht verpassen. Die wurden am Sonntag in Los Angeles verliehen, und während der Pre-Show griffen Gaten Matarazzo, Millie Bobby Brown, and Caleb McLaughlin die Mikrofone, um Bruno Mars’ „Uptown Funk“ zu covern. So sah das aus, so hörte sich das an:

Zuletzt stellte Millie Bobby Brown, die in „Stranger Things“ das mysteriöse Mädchen Eleven spielt, ihre Rapqualitäten unter Beweis; Dustin-Darsteller Gaten Matarazzo hingegen sang in seiner Vergangenheit bereits berühmte Musical-Schmachtfetzen auf Karaoke-Partys und richtigen Broadway-Bühnen.

Die 68. Verleihung der Prime-Time-Emmys fand am 18. September 2016 im Microsoft Theater in Los Angeles statt. „Game of Thrones“ gewann den Preis als „beste Drama-Serie“, „Veep“ wurde als beste Comedy-Serie ausgezeichnet. Jimmy Kimmel moderierte die Veranstaltung mithilfe der „Stranger Things“-Kids: Zwischendurch verteilten sie von Kimmels Mutter geschmierte Brote an die Gäste – so eine Preisverleihung dauert eben manchmal etwas länger.