Spotify-Charts 2016: Bonez MC ist erfolgreichster deutscher Künstler, Drake regiert die ganze Welt

Der Streaming-Dienst Spotify hat seinen Jahresrückblick veröffentlicht. Und dessen großer Sieger heißt Drake. 4,7 Milliarden Mal wurden Songs des Kanadiers abgespielt. Sowohl in Deutschland als auch weltweit ist er damit der Top-Künstler auf Spotify.

Drakes Song „One Dance“ war auch der meistgeklickte des Jahres. Mit mehr als 970 Millionen Streams löst „One Dance“ den Vorjahressieger und bisherigen Rekordhalter „Lean On“ von Major Lazer und MØ ab.

Auch der deutsche Rapper Bonez MC darf sich auch über großen Andrang auf Spotify freuen. Er ist der einzige deutsche Künstler in den Top 5 in Deutschland – herzlichen Glückwunsch. Neben Drake und BonezMC waren Major Lazer, Justin Bieber und Twenty One Pilots die beliebtesten Künstler im deutschen Spotify.

Die beliebtesten Künstlerinnen weltweit sind laut Spotify Rihanna, gefolgt von Ariana Grande, Sia, Adele und Fifth Harmony. Man beachte aber auch, dass Beyoncé und Taylor Swift nur eingeschränkt oder im Falle von Swift überhaupt nicht auf Spotify stattfinden.

Hier eine Auswahl der Spotify-Auswertung des Jahres 2016:

Meistgestreamter Künstler/innen in Deutschland:

Drake Justin Bieber Major Lazer Bonez MC Twenty One Pilots

Meistgestreamte Künstler/innen weltweit:

Drake Justin Bieber Rihanna Twenty One Pilots Kanye West

Meistgestreamtes Album weltweit:

VIEWS – Drake PURPOSE – Justin Bieber ANTI – Rihanna BLURRYFACE – Twenty One Pilots BEAUTY BEHIND THE MADNESS – The Weeknd

Meistgestreamtes Album in Deutschland:

PURPOSE – Justin Bieber VIEWS – Drake BLURRYFACE – Twenty One Pilots PEACE IS THE MISSION: EXTENDED – Major Lazer ANTI – Rihanna

Meistgestreamter Song weltweit:

„One Dance“ – Drake „I Took A Pill in Inbiza – Seeb Remix“- Mike Posner „Don’t Let Me Down“ – The Chainsmokers „Work“ – Rihanna „Cheap Thrills“ – Sia

Meistgestreamter Track in Deutschland: