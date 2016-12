YouPorn und Moritz Bleibtreu im ersten Clip zu „Lommbock“

2017 wird das Jahr der Fortsetzungen, auf die sich Zuschauer tatsächlich auch mal freuen. „Trainspotting 2“ kommt, „Blade Runner 2049“ auch. Und in Deutschland wird Kiffer-Kultfilm „Lammbock“ fortgesetzt. Wieder mit dabei: Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz. Jetzt wurde der erste Clip aus der Fortsetzung gezeigt. Der Clip wurde bisher exklusiv auf Web.de veröffentlicht, unter folgendem Link könnt Ihr Euch die erste Szene aus dem Film anschauen.

In „Lammbock“ hatten Gregorowicz und Bleibtreu einen Pizza-Lieferdienst, bei dem sich eingeweihte Kunden praktischerweise auch etwas Gras bestellen konnten. In „Lommbock“ betreibt Kai (Bleibtreu) nun einen Asia-Lieferservice, während Stefan (Gregorowicz) Karriere gemacht hat und in Dubai kurz vor der Hochzeit steht. Stefan muss in Deutschland eigentlich nur seine Geburtsurkunde abholen, trifft dann aber auf seinen alten Geschäftspartner. Es folgen ein gemeinsamer Joint und neue Probleme…

Neben den Hauptdarstellern kehren ebenfalls Alexandra Neldel und Wotan Wilke Möhring zurück. Regie führt Christian Zübert, der vor 15 Jahren auch den ersten Teil inszenierte. Der Kinostart der Fortsetzung ist ebenfalls schon terminiert: Am 27. März 2017 wird „Lommbock“ in den deutschen Kinos anlaufen.