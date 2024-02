Travis Kelce äußert sich zu Verlobungsgerüchten mit Taylor Swift

Swifites dürften etwas enttäuscht über seine Äußerungen sein.

Seitdem Taylor Swift und Travis Kelce ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, wird in der Öffentlichkeit auch über eine mögliche Hochzeit der beiden spekuliert. Ob es dazu in näherer Zukunft kommen könnte oder ob überhaupt der Wunsch bei den zweien bestehen würde, blieb bisher unkommentiert. Jetzt hat der Footballer in einer Konferenz zum anstehenden Super Bowl, in dem sein Team – die Kansas City Chiefs – auf die San Francisco 49ers treffen wird, die Gerüchte adressiert – zumindest im Ansatz.

Die Meisterschaft steht an erster Stelle

In einer Pressekonferenz am Montag, den 05. Februar, wurde Tight-End-Spieler Travis Kelce nicht nur bezüglich seiner sportlichen Leistung gelöchert, sondern auch in Hinblick auf seine Partnerin. Bereits in vorherigen Monaten sprachen Swift-Fans ihn immer wieder auf sie an und wollten auch wissen, ob eventuell bald die Hochzeitsglocken läuten könnten. Dazu deutete Kelce lediglich an: „Ich fokussiere mich darauf, diesen Ring zu bekommen. Das ist alles, worauf ich mich im Moment konzentriere.“

Dabei bezog sich der Footballer mit einem Augenzwinkern eben doch vor allem auf den Meisterschaftsring, um den es beim Super Bowl geht, der am Sonntag, den 11. Februar (hierzulande durch die Zeitverschiebung erst am 12. Februar um 0.30 Uhr), im Allegiant Stadium in Las Vegas ausgetragen wird. Zu einer konkreteren Aussage ließ er sich nicht hinreißen.

„Sie ist unglaublich“

Durch seinen vollen Terminkalender konnte der 34-Jährige Sportler zuvor nicht zu den Grammys 2024 anreisen, um seine Freundin zu unterstützen. Diese gewann dort zwei Awards – für das „Album of the year“ und das „Best Vocal Pop Album“ – womit sie jetzt die erste Künstlerin ist, die insgesamt viermal für das Beste Album ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig kündigte sie auf der Bühne noch ihre neue Platte THE TORTURED POETS DEPARTMENT für den 19. April an, also ein rundum gelungener Abend für Taylor Swift.

Das sah Kelce ganz genauso und erzählte in der Pressekonferenz außerdem: „Sie ist unglaublich, sie schreibt selbst die Geschichtsbücher um. Ich habe ihr gesagt: ‚Ich muss meinen Teil der Abmachung einhalten und auch mit etwas Hardware nach Hause kommen.‘“ Auch auf ihre neue Platte freut er sich schon, er durfte nämlich bereits reinhören: „Ich habe einiges davon gehört, ja, und es ist unglaublich, ich kann es kaum erwarten, dass sie damit die Welt aufrüttelt, wenn es endlich herauskommt.“

Wird Swift beim Super Bowl dabei sein?

Ebenso wie Kelce sehr beschäftigt ist, ist es auch die Musikerin. Dementsprechend bleibt es auch für sie noch nicht klar, ob sie ihn bei seinem großen Match anfeuern kann. Vom 7. bis 10. Februar wird Taylor Swift nämlich die asiatischen und australischen Abschnitte ihrer „The Eras“-Tournee mit vier Shows in Tokio eröffnen. Danach hat sie ein paar Tage frei, bevor sie am 16. Februar in Melbourne auftritt.