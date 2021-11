30 Jahre ACHTUNG BABY: U2 kündigen Neuauflage ihrer siebten LP an

U2 haben angekündigt, dass sie das 30. Jubiläum ihres siebten Studioalbums ACHTUNG BABY mit einer umfassenden Neuauflage feiern wollen. Neben einem riesigen digitalen Box-Set soll die Neuauflage auch eine besondere Vinyl-Veröffentlichung enthalten.

30 Jahre ist es inzwischen her, als U2 am 18. November 1991 ihr siebtes Studioalbum ACHTUNG BABY veröffentlichten. Ab dem kommenden Freitag (19. November) können Fans dieses Jubiläum sowohl mit einer Standard- als auch einer Deluxe-Vinyl-Version der Platte feiern. Am 3. Dezember erscheint dann das digitale 50-Track-Boxset, das nicht nur besondere Remixe und B-Seiten enthält, sondern auch 22 Songs erstmalig digitalisiert zur Verfügung stellt.

Installation in Berlin

Darüber hinaus haben sich U2 mit dem in Berlin lebenden französischen Künstler Thierry Noir zusammengetan. Gemeinsam präsentieren sie vom 19. bis 26. November 2021 eine einzigartige Installation in den legendären Hansa Studios in Berlin-Kreuzberg. Bereits vor 30 Jahren wurde Noir von U2 beauftragt, um eine Reihe von Trabant-Autos zu lackieren, die später in dem Artwork zu ACHTUNG BABY zu sehen waren. Die neue Installation zeigt nun einen neu gestrichenen Trabant sowie ein exklusives Wandbild, das auf einem Abschnitt der Berliner Mauer gemalt wurde.

TRACKLIST DER „ACHTUNG BABY“-NEUAUFLAGE:

ACHTUNG BABY

1. Zoo Station

2. Even Better Than The Real Thing

3. One

4. Until The End Of The World

5. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

6. So Cruel

7. The Fly

8. Mysterious Ways

9. Tryin’ To Throw Your Arms Around The World

10. Ultra Violet (Light My Way)

11. Acrobat

12. Love Is Blindness

Remixes

1. Night and Day (Steel String Remix)

2. Real Thing (Perfecto Mix)

3. Mysterious Ways (Solar Plexus Extended Club Mix)

4. Lemon (Perfecto Mix)

5. Can’t Help Falling in Love (Triple Peaks Remix)

6. Lady with the Spinning Head (Extended Dance remix)

7. Real Thing (V16 Exit Wound Remix)

8. Mysterious Ways (Ultimatum Mix)

9. The Lounge Fly Mix

10. Mysterious Ways (The Perfecto Remix)

11. One (Apollo 440 Remix)

1. Mysterious Ways (Tabla Motown Remix)

2. Mysterious Ways (Apollo 440 Magic Hour Remix)

3. Can’t Help Falling in Love (Mystery Train Dub)

4. One (Apollo 440 Ambient Mix)

5. Lemon (Momo’s Reprise)

6. Salomé (Zooromancer Remix)

7. Even Better Than The Real Thing (Trance Mix)

8. Numb (Gimme Some More Dignity Mix)

9. Mysterious Ways (Solar Plexus Magic Hour Remix)

10. Numb (The Soul Assassins Mix)

11. Even Better Than The Real Thing (Apollo 440 Stealth Sonic Remix)

B-Seiten und Co.

1. Lady With The Spinning Head (UV1)

2. Blow Your House Down

3. Salomé

4. Even Better Than The Real Thing (Single Version)

5. Satellite Of Love

6. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses (Temple Bar Remix)

7. Heaven And Hell

8. Oh Berlin

9. Near The Island (Instrumental)

10. Down All The Days

11. Paint It Black

12. Fortunate Son

13. Alex Descends Into Hell For A Bottle Of Milk / Korova 1

14. Where Did It All Go Wrong?

15. Everybody Loves A Winner

16. Even Better Than The Real Thing (Fish Out Of Water Remix)

