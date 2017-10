5 Newcomer, die Ihr diesen Monat auf dem Radar haben müsst

Der Zufall brachte sie zusammen. Rick Alverson war gerade an der Endproduk­tion eines Filmes beteiligt, Emilie Rex schrieb für ein brasilianisches NGO­-Projekt. Über Freunde in Richmond, Virgi­nia begegneten sie sich das erste Mal. „Wir konnten uns über all das austau­schen, was uns beschäftigte“, erinnert sich Rex. Die Liebe zum minimalistischen Folk einer Elizabeth Cotton und Künstlern wie Nina Simone sowie dem barocken Pop von Bands wie The Left Banke verbindet sie.

