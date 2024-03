Al Pacino erklärt seine holprige Oscar-Verkündung

Der 83-Jährige rechtfertigt sich: Er habe lediglich den Wunsch der Academy umgesetzt

Das große Finale und somit der Höhepunkt der Oscars ist die Bekanntgabe des Gewinners in der Kategorie „Bester Film“ – doch wie schon häufiger in der Vergangenheit der Academy Awards lief auch 2024 nicht alles ganz nach Plan. Grund dafür war Al Pacinos schusselige Verkündung, mit der er dem großen Moment die Spannung nahm.

„Bestes Bild“

Der Schauspieler kam zum Ende der Veranstaltung auf die Bühne, um den Gewinner zu verkünden. Dabei vergaß er, die zehn nominierten Filme noch Mal aufzuzählen. Der 83-Jährige öffnete kurzerhand den Umschlag und rückte mit der Sprache heraus. „Meine Augen sehen Oppenheimer“, erklärte er, und im Publikum dauerte es noch einen kurzen Moment, bis die Gewinner sich von den Plätzen erhoben, um den Preis in Empfang zu nehmen. So kurz und schmerzlos hatte wohl niemand mit einer Verkündung gerechnet. Schließlich waren zuvor bei den wichtigen Kategorien stets auch einige herzliche Worte an die jeweiligen Nominierten gerichtet worden.

Hier zur holprigen Ankündigung:

Für den Vorfall hat sich Pacino nun in einer Erklärung gerechtfertigt: „Ich möchte nur klarstellen, dass es nicht meine Absicht war, sie wegzulassen“, und sprach so auch die anderen nominierten Filmemacher:innen an. Es die Entscheidung der Produzent:innen gewesen, nicht noch einmal alle Filme zu erwähnen, da diese während der gesamten Zeremonie einzeln hervorgehoben wurden. „Ich fühlte mich geehrt, ein Teil des Abends zu sein, und entschied mich, dem Weg zu folgen, den sich die Academy für die Verleihung dieses Preises wünschte“, so der Schauspieler.

„Mir ist klar, dass die Nominierung ein großer Meilenstein im Leben eines Menschen ist und dass es beleidigend und verletzend ist, nicht vollständig anerkannt zu werden. Und Ich sage das als jemand, der eine tiefe Beziehung zu Filmemachern, Schauspielern und Produzenten hat. Ich fühle zutiefst mit denen, die durch dieses Versäumnis gekränkt wurden, deshalb hielt ich es für notwendig, diese Erklärung abzugeben.“

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat bislang nicht auf die Erklärung Pacinos reagiert.