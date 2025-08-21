„Alien: Earth“ findet weltweit Fans und dominiert Streaming-Charts

LGBTQI*: 23 Serien- und Film-Meilensteine der TV-Geschichte, die Ihr gesehen haben solltet

Das ikonische „Alien"-Franchise gibt es nun erstmals als Serie auf Disney+. „Alien: Earth“ landete nun aus dem Stand auf Platz 1 der Streaming-Charts.

Die in den 1970ern groß gewordene „Alien“-Saga hat Zuwachs bekommen: Mit „Alien: Earth“ wagt sich das Franchise der beliebten Filmreihe erstmals ins Serienformat – und begeistert derzeit Fans und Kritiker gleichermaßen.

Innerhalb weniger Tage nach dem Streaming-Start auf Disney+ belegte die Sci-Fi-Horrorserie die Spitze der Streaming-Charts und erreichte über neun Millionen Aufrufe.

„Alien: Earth“ verknüpft die düstere Atmosphäre des Film-Klassikers mit einer neuen Perspektive: Die Erde selbst wird zum Schauplatz des Kampfes gegen die ikonischen Xenomorphe – und gleichzeitig zum Spiegel einer Gesellschaft, die von Konzernen kontrolliert wird.

Darum geht’s in „Alien: Earth“

Die FX-Serie spielt im Jahr 2120, zwei Jahre vor den Ereignissen des ersten „Alien“-Films. Auf der Erde stürzt ein Raumschiff der Weyland-Yutani Corporation ab, mit außerirdischen Kreaturen an Bord, die das Leben auf dem Planeten bedrohen.

Im Mittelpunkt steht Wendy, eine junge Frau, deren Bewusstsein in einen synthetischen Körper übertragen wurde. Gemeinsam mit ihrem Team entdeckt sie das Raumschiff und hat die Mission, das Wrack zu untersuchen und die Gefahr einzudämmen. Schon bald zeigt sich, dass es dabei nicht nur ums Überleben geht, sondern auch um die Frage, wie weit die Menschheit bereit ist zu gehen, wenn Technologie und Macht wichtiger werden als Moral.

Rückkehr zu den Wurzeln des „Alien“-Stoffs

Auf Rotten Tomatoes erreicht „Alien: Earth“ 96 Prozent, auf Metacritic einen Score von 85 Punkten. Einige Stimmen halten die Produktion sogar für die stärkste Alien-Geschichte seit James Camerons Kultfortsetzung „Aliens — Die Rückkehr“ von 1986.

Kreativer Kopf hinter der Serie ist Showrunner Noah Hawley, bekannt für die preisgekrönte Serie „Fargo„. Die Arbeit des Regisseurs wird für die Verbindung von klassischen Horrorelementen, packender Action und philosophischen Fragen nach Identität und Überleben geschätzt.

Doch auch die Besetzung trägt entscheidend zum Erfolg der Serie bei. Sydney Chandler überzeugt als Wendy mit einer eindringlichen Mischung aus Verletzlichkeit und Stärke, während Timothy Olyphant in der Rolle des geheimnisvollen Synths Kirsh für Spannung sorgt.

Damit gelingt „Alien: Earth“ nicht nur eine Rückkehr zu den Wurzeln des ikonischen Franchise, sondern auch eine moderne Neuinterpretation, die Horror, gesellschaftliche Fragen und starke Figuren kunstvoll vereint.

„Alien: Earth“ ist seit dem 13. August 2025 auf Disney+ zu sehen und besetzt bereits in 73 Ländern Platz Eins der Streaming-Charts. Die ersten beiden Folgen stellte Disney+ bereits zur Verfügung, neue Folgen der achtteiligen ersten Staffel kommen jeden Mittwoch.