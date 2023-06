„Star Wars“: Im Franchise könnte erstmals Transgender-Person mitspielen

Abigail Thorn bekommt womöglich eine Rolle in der Spinoff-Serie „The Acolyte“.

Medienberichten zufolge soll Disney angeblich mit Abigail Thorn erstmals eine Transgender-Person in einem „Star Wars“-Projekt besetzt haben. Die Schauspielerin wird für eine Rolle in der Spinoff-Serie „The Acolytes“ gehandelt, die 2024 beim Streamingdienst Disney+ zu sehen sein wird.

Wer ist Abigail Thorn?

Abigail Thorn ist eine britische Schauspielerin, Autorin und Regisseurin, die vor allem durch ihren YouTube-Kanal Philosophy Tube bekannt ist. Zu ihrem Portfolio gehört außerdem das Theaterstück „The Prince“, in dem sie nicht nur mitspielt, sondern das auch aus ihrer Feder stammt. Im Oktober 2021 hatte die 30-Jährige als Trans-Frau ihr Coming-Out und teilte auf YouTube ihren neuen Namen sowie ihr neues Pronomen mit. Nun könnte Thorn möglicherweise beim „Star Wars“-Franchise „The Acolytes“ zu sehen sein – so zumindest die News bei „Disneydining“.

Offiziell haben weder Disney noch Thorn selbst ihre Teilnahme an der Serie im „Star Wars“-Universum bestätigt. Sicher ist jedoch, dass in „The Acolytes“ die „Logan – The Wolverine“-Darstellerin Dafne Keen, Amandla Stenberg aus „Bodies Bodies Bodies“ sowie die aus der „Matrix“-Reihe bekannte Schauspielerin Carrie-Anne Moss mitspielen werden.

„The Acolytes“ wird zeitlich vor den Prequels, also „Episode 1: Die dunkle Bedrohung“, spielen und die Ära der „Hohen Republik“ beleuchten. Eine weitere Prequel-Serie aus der weit, weit entfernten Galaxis wird gerade vom „Erwachen der Macht“-Regisseur und „Lost“-Schöpfer J. J. Abrams produziert. Der für Dezember 2023 angekündigte „Rogue Squardon“-Film, bei dem Patty Jenkins („Wonder Woman“) Regie führen wird, hat nach einer Verschiebung des Drehtermins erstmal kein offizielles Veröffentlichungsdatum mehr.