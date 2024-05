„Ich richte meinen Trainingsplan nicht nach Rammstein“, sagt der Dynamo-Dresden-Coach

Die Strecke zum Trainingsgelände des Vereins ist aufgrund der Rammstein-Konzerte gesperrt.

Am Mittwoch (15. Mai) starten die vier Konzerte von Rammstein in Dresden. Die Gruppe rund um Frontmann Till Lindemann wird neben dem Eröffnungstag auch am Donnerstag, Samstag und Sonntag je ein Konzert auf dem Open-Air-Gelände der Dresdner Rinne spielen. Aufgrund des hohen Aufkommens von circa 50.000 täglichen Konzertbesucher:innen kommt es in der sächsischen Landeshauptstadt zu Einschränkungen und Sonderregelungen im Straßen- und öffentlichen Nahverkehr. Auch davon betroffen? Der Fußballverein Dynamo Dresden. Die haben ihr Trainingszentrum nämlich ganz in der Nähe der Bühne.

Dynamo-Crew erhält Durchfahrt-Genehmigung

Zum Trainingsgelände des Drittligisten kommt man nur über die Schlachthofbrücke und den Messering. Beide Strecken sind jedoch aufgrund der Rammstein-Shows gesperrt. Das Training ausfallen zu lassen, ist aber auch keine Option für den vorübergehenden Trainer Heiko Scholz. „Ich richte meinen Trainingsplan nicht nach Rammstein“, so der Coach.

Das wird allerdings auch gar nicht nötig sein, denn alle Fußballer sowie Trainer:innen und die restlichen Dynamo-Mitarbeiter:innen haben eine Genehmigung für die Durchfahrt erhalten und können direkt an der Bühne vorbei zum Trainingsgelände fahren. Dass so schnell eine Lösung gefunden wurde, liegt vermutlich auch daran, dass sich innerhalb der Rammstein-Crew einige Fans des Vereins befinden.

Proteste gegen die Rammstein-Shows

Bevor die Dresden-Gigs von Rammstein losgehen, gab es bereits Protestaktionen gegenüber der Band. Eine feministische Gruppe aus der Stadt will die Konzerte verhindern und wandte sich in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister, den Stadtrat und die Messe Dresden. Außerdem wird es eine Demonstration gegen die Gruppe geben. Gefordert wird zudem die Entschädigung für die angeblichen Opfer, die es im Zuge der Auftritte der Band gegeben haben soll. Die Gruppe plant die Demo direkt vor dem Konzertgelände.

Dresden ist der erste Deutschland-Stopp auf der „Rammstein Europa Stadion Tour 2024“, Tourauftakt war am 11. Mai in Prag.

Das sind die restlichen Deutschland-Termine der Tour:

11. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

12. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

13. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

26. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

27. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

29. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

30. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

31. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)