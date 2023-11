„Now And Then“: Die Beatles nach 54 Jahren wieder auf Platz 1 der Charts

Es ist der erste Nummer-Eins-Hit der Fab Four seit „Come Together“ aus dem Jahr 1969.

Die Beatles haben mit ihrem Song „Now And Then“ für einen weiteren historischen Moment in der Musikgeschichte gesorgt. Der Track hat am 10. November, nur acht Tage nach seiner Veröffentlichung Platz eins der Offiziellen Deutschen Single Charts erreicht.

Chart-Rekord für „Now And Then“

Zuletzt erreichte die legendäre Liverpooler Band den ersten Platz der Charts vor 54 Jahren mit „Come Together“. Dies ist die größte Spanne zwischen zwei Nummer-eins-Hits die eine Band jemals erreichte. Bisher hielten die Rolling Stones diesen Rekord mit ihren Songs „Living In A Ghost Town“ und „Jumpin‘ Jack Flash“, zwischen den beiden lagen 52 Jahre. Insgesamt ist es für die Beatles der 12. Erstplatzierung in den Charts.

Der Entstehungsprozess von „Now and Then“ erstreckte sich über fünf Jahrzehnte und ist das Ergebnis von Gesprächen und Kooperationen zwischen den Beatles: Der Song wurde ursprünglich von John Lennon in den späten 1970er-Jahren verfasst und danach als unvollständige Demo aufgenommen. Bereits vor 26 Jahren hatten die Beatles beabsichtigt, das Lied auf ihrem Album „Anthology 3“ zu veröffentlichen. Er wurde von den noch lebenden Mitgliedern Paul McCartney und Ringo Starr mehr als 40 Jahre nach Beginn der Arbeit daran fertiggestellt.

Gratulationen zum Erfolg

Frank Briegmann, der Chairman & CEO von Universal Music Central Europe sagt zu dem jüngsten Erfolg der Beatles: „Dass es den Beatles 40 Jahre später möglich wird, ihren letzten Song so original fertigzustellen und zu veröffentlichen, ist ein großer emotionaler Moment. Mit „Now And Then“ so viele Jahre später Platz 1 und zahlreiche Bestmarken in den deutschen Charts zu erreichen, erzählt die Geschichte dieser legendären Band auf besondere Weise weiter. Herzlichen Glückwunsch an die Beatles und an alle Teams, die hier mitarbeiten durften – das ist wirklich etwas ganz Besonderes“.

Der Präsident des International Repertoire, Ulf Zick, äußerte sich ebenfalls zum neuen Charts-Anführer: „The Beatles auf Platz 1 der Deutschen Single Charts. Dass wir die Ehre haben, ein Teil dieses Sensationserfolgs sein zu dürfen, ist wirklich besonders. Ein unglaublich bewegender, alle Generationen berührender Song, der einmal mehr beweist, wie zeitlos und unerreicht The Beatles auch heute noch sind. Ein großer Dank an das gesamte Team und alle Partner für diesen außergewöhnlichen Moment!“

Neben der Nummer-Eins-Platzierung gibt es für die Beatles noch mehr Grund zu Freude. Am heutigen Freitag, den 10. November, erscheinen die Neuauflagen von „1962-1966“ („DAS ROTE ALBUM“) und „1967-1970“ („DAS BLAUE ALBUM“) neu abgemischt in 4-CD- und 6-LP-Editionen. Erhältlich sind beide im offiziellen Shop der Band. Zusätzlich wurde „1967-1970“ auch „Now And Then“ hinzugefügt.