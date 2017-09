Belle and Sebastian: Tour 2018 und neues Video zu „We Were Beautiful“

Bereits im Juli veröffentlichten Belle and Sebastian mit „We Were Beautiful“ einen neuen Song – immerhin ihre erste Single seit zwei Jahren. Jetzt, zwei Monate später, legen Stuart Murdoch und seine Crew das dazugehörige Video nach.

Das Video hat der Regisseur Blair Young in Belle and Sebastians Heimatstadt Glasgow gedreht.

Belle and Sebastian kündigen mehr neue Musik an

Das bis dato letzte Album der Band, GIRLS IN PEACETIME WANT TO DANCE, erschien 2015. In einer Pressemitteilung heißt es nun, von Oktober 2017 bis Januar 2018 sollen im Monatsrhythmus insgesamt drei neue EPs erscheinen.

Im Februar des kommenden Jahres touren Belle and Sebastian durch Europa und machen auch in Deutschland Halt. Präsentiert werden Euch die deutschen Termine von uns, Eurem Musikexpress.

ME präsentiert: Belle and Sebastian auf Deutschland-Tour 2018

16.02.18 | München, Muffathalle

17.02.18 | Berlin, Admiralspalast

18.02.18 | Frankfurt, Batschkapp

Karten bekommt Ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder direkt beim Veranstalter.