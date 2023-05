Dagobert: Neue Doku „Berg, Stadt und Liebesbriefe“ erscheint im Mai

Der Film beleuchtet vor allem die Beziehung zu seiner Muse Anke, die er in Berlin kennenlernte.

Am Dienstag, den 16. Mai, um 16 Uhr erscheint via YouTube die Dokumentation „ÜBER DAGOBERT – Berg, Stadt und Liebesbriefe“. In dem 16-minütigen Film geht es vor allem um die Beziehung des titelgebenden Schweizer Sängers zu seiner Muse, einer älteren Barfrau namens Anke aus Berlin. „Nach all diesen Jahren möchte ich einfach mal sagen, dass all die Gerüchte wahr sind und vor allem, dass es mich gibt“, wird Anke in der Pressemitteilung zitiert. Von ihr handeln viele der Songs von Dagoberts ersten beiden Alben DAGOBERT (2013) und AFRIKA (2015).

Roman Hodel führte Regie, Fabio Tozzo stand hinter der Kamera. Der Film, der im Auftrag des Kulturzentrums „Dampfzentrale Bern“ entstand, enthalte auch unveröffentlichte Musik des Künstlers, die bislang nur wenige Menschen gehört haben, teilt uns Hodel zudem mit.

Bereits 2013 kam eine erste Dokumentation über den rätselhaften Artist heraus, die ihm zu ersten Ruhm in seiner damaligen Wahl-Heimat Berlin verhalf. Ihr könnt sie auf YouTube ansehen:

Lukas Jäger, wie Dagobert bürgerlich heißt, zog nach dem Abitur für ein halbes Jahr nach Berlin, wo er die zehn Jahre ältere Anke kennenlernte und sich in sie verliebte. Nach einem halben Jahr in der Grossstadt, siedelte er um in die Abgeschiedenheit von Panix in Graubünden. Er lebte dort zurückgezogen und verbrachte seine Zeit damit, seine Lieder zu komponieren und aufzunehmen, die er seiner Herzensdame Anke zuschickte. Nach dem fünfjährigen Aufenthalt in den Bergen zog er wieder nach Berlin zurück, wo seine Musik-Karriere schließlich Fahrt aufnahm. Dagobert ging 2019 nach Zweisimmen, eine Gemeinde im Schweizer Kanton Bern, wo er auch aktuell lebt.

Seit seinen ersten beiden Alben, hat Dagobert drei weitere Platten veröffentlicht. WELT OHNE ZEIT (2019), JÄGER (2021) und BONN PARK (2022), das sein aktuelles Werk ist. Am 25. November 2022 brachte der 41-Jährige seine aktuelle Single „Weihnachten zu zweit“ mit Kay Shanghai heraus.