Depeche Mode live in Berlin: Setlist, Tickets, Anfahrt

DM spielen am 13., 15. und 20. Februar drei Konzerte in der Mercedes-Benz-Arena. Hier gibt's alle Infos.

Nachdem Depeche Mode bereits 2023 im Rahmen ihrer „Memento-Mori“-Tour deutschlandweit Konzerte spielten und im Juli das Olympiastadion in Berlin füllten, kehren sie nun für drei weitere Auftritte in die Hauptstadt zurück. Am Dienstag (13. Februar) werden sie das erste Mal 2024 die Bühne der Mercedes-Benz-Arena betreten.

Support und Startzeiten

Um 18 Uhr erhalten Fans Einlass in die Arena. Das Konzert selbst soll dann um 20 Uhr starten. Als Support-Act wird der Brite Rob Marshall alias Humanist zu sehen sein. Auch die anderen beiden Gigs sollen zur selben Zeit anfangen.

Tickets

Letzte Tickets für das Konzert am Dienstag (13. Februar) sind über Ticketmaster erhältlich. Dabei handelt es sich meist um Resale-Tickets – also Karten, die von Fans an Fans weiterverkauft werden. Daher können die Ticketpreise stark variieren und vom Originalpreis abweichen. Während ein normaler Stehplatz 172,50€ kostet, müssen Fans für den „Golden Circle“ 224,23€ bezahlen. Sitzplatz-Tickets sind preislich von der Lage abhängig und befinden sich zwischen 101,50€ und 378,35€.

Setlist

Zuletzt gab es die folgenden Songs häufig bei den Konzerten zu hören:

Speak to Me (Intro)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

Speak to Me / My Favourite Stranger

A Question of Lust / Home

Soul With Me (Acoustic)

Ghosts Again

I Feel You“

A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont Remix)

World in My Eyes (für Andrew Fletcher)

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Zugabe

Waiting for the Night (Acoustic) /Condemnation (Acoustic)

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Anfahrt

Die Mercedes-Benz-Arena ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Mit Auto sollte man der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Mercedes Platz folgen. Die Adresse lautet Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Wer auf die Anreise mit dem Auto angewiesen ist, sollte am besten in direkter Nähe von Regional-, S- und U-Bahnstationen parken und in den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) umsteigen. An der Arena selbst stehen wenig eigene Parkmöglichkeiten zu Verfügung, die dazu noch mit den umliegenden Gebäuden geteilt werden.

Aus Richtung Zentrum West: Parkhaus am Zoo

Kantstraße 8-10, 10623 Berlin–Charlottenburg

Täglich, 24 Stunden geöffnet

Parkgebühren: 2,00 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 13,00 Euro

S-Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle Zoologischer Garten Richtung Strausberg Nord bis Haltestelle Warschauer Straße

Fahrtzeit: ca. 21 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 200

Aus Richtung Zentrum Ost Alexanderplatz: Q-Park am Alexanderplatz

Alexanderstraße 1, 10178 Berlin

Täglich, 24 Stunden geöffnet

Parkgebühren: 2,00 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 24,00 Euro

S-Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle S+U Alexanderplatz Richtung Wartenberg bis Haltestelle Ostbahnhof

Fahrtzeit: ca. 17 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 655 Parkplätze

Aus Richtung Hauptbahnhof: Tiefgarage Hauptbahnhof

Clara-Jaschke-Straße,10557 Berlin

Täglich, 24 Stunden geöffnet

Parkgebühren: 2,50 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 22,00 Euro

S-Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle Hauptbahnhof Richtung Ostbahnhof bis Haltestelle Ostbahnhof

Fahrtzeit: ca. 20 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 860 Parkplätze

Aus Richtung Ostkreuz: Parkhaus Victoria Center

Schreiberhauer Strasse 48, 10317 Berlin

Mo-Sa, 06:00 – 23:00 Uhr geöffnet

Parkgebühren: 1,00 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 8,00 Euro

Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle Ostkreuz Richtung Warschauer Straße bis Haltestelle Warschauer Straße

Fahrzeit: ca. 9 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 595 Parkplätze

Aus Richtung Südkreuz: Parkdeck Südkreuz

Lotte-Laserstein-Strasse, 10829 Berlin

Täglich, 24 Stunden geöffnet.

Parkgebühren: 1,70 Euro je angefangene Stunde, Tageshöchstgebühr 15,00 Euro

Bahn: S5 /S7 /S75 ab Haltestelle Südkreuz Richtung Ostkreuz umsteigen in die S5 Richtung Spandau bis Haltestelle Warschauer Straße

Fahrzeit: ca. 27 Minuten

Anzahl der Parkplätze: 213 Parkplätze

Wer gar nicht aufs Auto angewiesen ist und nur mit dem Öffentlichen Nahverkehr anreist, steigt S-Bahnhof Ostbahnhof oder S+U Warschauer Straße aus, um zur Arena zu gelangen. Folgende Linien sind an den Haltestellen zu erreichen:

S+U Warschauer Straße:

S-Bahnen: S3, S5, S7, S9, S75

U-Bahnen: U1, U3

Busse: 300, 347, N1 (Nachtbus)

Trams: M10, M13

Ostbahnhof

Fußweg ca. 12 Minuten

S-Bahnen: S3, S5, S7, S9

Busse: 140, 142, 147, 240, 248, 347, N40 (Nachtbus)

Regional- und Fernverkehr: EC , IC , ICE , Locomore, IRE, RB14, RE1, RE2, RE7

Ihr solltet beachten, dass die U-Bahn an Wochentagen nur bis ca. 0.30 Uhr fährt, die letzte S-Bahn kommt gegen 1.30 Uhr. Danach sind nur noch Nachtbusse im Einsatz.