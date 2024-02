Depeche Mode in Berlin: Videos, Bilder und Setlist des zweiten Abends

„World in My Eyes“ statt „Behind The Wheel“, ein weiterer Aktustik-Song und wieder „Happy Birthday“.

Am 15. Februar haben Depeche Mode ihr zweites von insgesamt drei Konzerten im Rahmen ihrer „Memento Mori“-Tour in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin gegeben. Dort waren sie bereits zwei Tage zuvor und werden auch am 20. Februar noch einmal auf der Bühne stehen. Die schönsten Eindrücke sowie die Setlist des Abends gibt es hier.

Depeche Mode: Beide Male 23 + 1 Songs

Wie auch schon am 13. Februar brachten Dave Gahan und Martin Gore 24 Songs mit, wobei wieder einer davon „Happy Birthday to you“ war – Geburtstagsgrüße scheinen bei jedem Konzert von Depeche Mode auf der To-Do-Liste zu stehen. Die ersten sieben Tracks des Sets glichen exakt der Eröffnungsnacht, dann sangen die beiden jedoch schon ihre Gratulationen, die sie am ersten Abend erst in der Zugabe lieferten. Nach „Precious“ kam mit „My Favorite Stranger“ an neunter Stelle das erste Stück, das die Mercedes-Benz-Arena in diesem Jahr noch nicht gesehen hatte. „Before We Drown“ wurde dafür gestrichen.

„My Favorite Stranger“ live:

Nachdem Martin Gores Akustik-Version von „Strangelove“ so gut ankam, gab es diesmal auch noch eine Piano-Fasung von „Heaven“ , für die „Somebody“ aus dem Set weichen musste. Danach folgten mit „Ghosts Again“, „I Feel You“ und „A Pain That I’m Used To“ (Jacques Lu Cont Remix) drei Stücke, die bleiben durften.

„Heaven“ live:

Statt „Behind the Wheel“ widmeten sie ihrem 2022 verstorbenen Keyboarder Andrew Fletcher beim zweiten Berlin-Gig „World in My Eyes“, folgend von den vier (vorerst) abschließenden Tracks des Abends –„Black Celebration“, „Stripped“, „John the Revelator“ und dem Fan-Favorite „Enjoy The Silence“.

„World in My Eyes“ live:

In die Zugabe starteten Gore und Gahan dann mit „Waiting For The Night“ inklusive Klavier-Begleitung von Peter Gordeno und Christian Eigner. Endgültig abgeschlossen wurde die Show mit zwei Songs später mit „Personal Jesus“.

„Waiting For The Night“ live:

Die anwesenden Fans schienen rundum glücklich mit dem Konzert zu sein und teilten unter anderem Videos und Bilder in den sozialen Medien, wie die ganze Halle gemeinsam tanzt, singt und feiert.

X- und Instagram-Beiträge von Besucher:innen des Gigs:

Die komplette Setlist des Depeche-Mode-Konzerts von 15. Februar in Berlin