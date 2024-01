Berlinale 2024: Das Programm steht – zwei deutsche Filme im Wettbewerb

„Sterben“ mit Lars Eidinger und „In Liebe, Eure Hilde“ mit Liv Lisa Fries können auf Bären hoffen.

Vom 15. bis zum 25. Februar geht in der Hauptstadt zum 74. Mal die Berlinale an den Start. Das Programm für das Filmfestival ist nun finalisiert.

Neue Dramen von Matthias Glasner und Andreas Dresen

Insgesamt 20 Filme werden im internationalen Wettbewerb laufen – darunter auch zwei deutsche Spielfilme. Regisseur Matthias Glasner („Gnade“) präsentiert in dem Rahmen sein neuestes Drama „Sterben“, in dem Lars Eidinger, Corinna Hafouch sowie auch Ronald Zehrfeld zu sehen sein werden. Und mit „In Liebe, Eure Hilde“ geht Andreas Dresen („Gundermann“) ins Goldene-Bären-Rennen. In seinem Zweite-Weltkrieg-Film übernimmt Mimin Liv Lisa Fries die Rolle der Widerstandskämpferin Hilde Coppi.

„Small Things Like These“ legt vor

Als Eröffnungsfilm gibt es „Small Things Like These“ mit Cillian Murphy in der Hauptrolle auf der großen Leinwand. In dem Werk beruht auf dem gleichnamigen Roman von Claire Keegan und erzählt die Geschichte der sogenannten Magdalenen-Wäschereien, auch Magdalenen-Heime genannt, in Irland. In diesen wurden zwischen den 1820er-Jahren und 1996 Frauen zu schwerer, körperlicher, aber nicht bezahlter Arbeit gezwungen, um sie zu „bessern“, nachdem sie in den Augen der Gesellschaft durch beispielsweise uneheliche Schwangerschaften, Diebstähle und ähnliche Vergehen allgemein in Verruf geraten waren. Und Cillian Murphy bekommt in seiner Rolle als Bill Furlong Einblicke in diese Welt und muss sich nun entscheiden, wie er mit den Erkenntnissen und Gefühlen dazu umgeht.

Weitere Infos rund um die Berlinale 2024

Die Berlinale möchte in diesem Jahr Produktionen aus 30 Ländern präsentieren – insgesamt 19 Filme werden ihre Weltpremiere bei dem mehrtägigen Prestige-Event feiern. Zudem soll Regie-Legende Martin Scorsese mit dem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk geehrt werden. Film-Highlights von ihm werden auch im Berlinale-Programm laufen.

Auf dem Roten Teppich können neben den genannten Schauspieler:innen und Regisseuren auch Branchenstars wie Rooney Mara, Gael García Bernal, Olivier Assayas, Hong Sangsoo, Isabelle Huppert erwartet werden.

Weiterhin will man mit dem Festival auch einen friedlichen Dialog zum Nahostkonflikt erlauben. Unter anderem ist ein Panel mit dem Titel „Filmemachen in Zeiten von internationalen Krisen und zukünftigen Perspektiven“ geplant. Das ganze Programm der 2024er Berlinale kann hier eingesehen werden.