Frank Ocean deutet bei Coachella-Auftritt neues Album an

Frank Ocean sprach bei seinem Auftritt auf dem Coachella-Festival 2023 auch über seinen verstorbenen Bruder – und kündigte neue Songs an.

Lange war es um Frank Ocean ruhig geblieben. Umso größer war die Freude, als der „Lost“-Sänger als Headliner beim „Coachella“-Festival 2023 angekündigt wurde. Während seines Gigs am Sonntag (16. April) sprach der 35-Jährige über seinen verstorbenen Bruder – und über sein neues Album.

Frank Ocean kam eine Stunde später als angekündigt auf die Bühne. Dort spielte er eine Mischung aus Fan-Favoriten und weniger bekannten Tracks seiner Diskographie. Es war Oceans erster großer Auftritt seit sechs Jahren, weshalb Fans die hoffnungsvolle Vermutung hatten, der ehemalige Ghostwriter würde neues musikalisches Material nach Indio, Kalifornien, mitbringen.

Dies war zwar nicht der Fall, allerdings kündigte Frank Ocean während einer kurzen Unterbrechung seines Sets an, dass es ein neues Album geben werde, „nur nicht jetzt“. Länger als über seine neue Platte sprach der als Christopher Edwin Breaux geborene R’n’B-Künstler über seinen verstorbenen Bruder, Ryan Breaux. Dieser war 2020 im Alter von nur 18 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

„In diesen letzten paar Jahren hat sich mein Leben so verändert…Mein Bruder und ich, wir kamen oft auf dieses Festival und ich hatte oft das Gefühl, hierher geschleppt zu werden, weil ich den Staub hier draußen gehasst habe. Ich bin hier immer mit einer Atemwegsinfektion oder so weggegangen, deshalb hab ich es vermieden, herzukommen, aber ich bin doch immer hier geendet“, sagte Ocean auf der Bühne. Eine seiner schönsten Erinnerungen an das Festival sei ein Auftritt von Rae Sremmurd, den er mit seinem Bruder gesehen habe. „Ich weiß, dass er [Franks Bruder] so begeistert davon gewesen wäre, mit uns allen hier zu sein und ich möchte mich bei euch für die Unterstützung, das Lauschen und die Liebe über diese ganze Zeit bedanken“, fuhr er fort.

Bei seiner Setlist bediente sich Frank Ocean an seinem kompletten musikalischen Katalog. Er spielte Songs von seiner Debüt-EP NOSTALGIA, ULTRA (2011), sowie Tracks von seinen beiden Studio-Platten CHANNEL ORANGE (2012) und BLONDE (2016). Mitten in seiner Show übernahm DJ Crystalmess und spielte einen „Rave-Mix“ mit Oceans Songs. Seine Rückkehr auf die große Bühne endete abrupt, als er nach „At Your Best (You Are Love)“ erklärte, er müsse aufhören, weil seine Zeit abgelaufen sei.