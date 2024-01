„Beverly Hills, 90210“: Schauspieler David Gail gestorben

In der Serie „Beverly Hills, 90210“ spielte er kurzzeitig Shannen Dohertys Verlobten.

Der Schauspieler David Gail ist tot. Das gab die Schwester des „Beverly Hills, 90210“-Darstellers bekannt. Katie Colmenares teilte ein Foto der beiden in einer Umarmung bei Instagram. Gail wurde 58 Jahre alt. Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Dazu schrieb sie: „Es gab kaum einen Tag in meinem Leben, an dem du nicht an meiner Seite warst. Du warst immer mein Wingman, immer mein bester Freund, bereits, dich mit mir allem und jedem zu stellen.“ Ebenso emotional fuhr sie fort: „Es wird nie mehr dasselbe sein, aber ich werde dich in meinem Herzen täglich so festhalten.“

Daher kennt man David Gail

Der Schauspieler war zwischen 1991 und 1994 in „Beverly Hills, 90210“ zu sehen. In acht Folgen spielte er Stuart Carson, den kurzzeitigen Verlobten von Hauptfigur Brenda Walsh (Shannen Doherty). Darüber hinaus war seine größte Rolle die des Joe Scanlon in der Seifenoper „Port Charles“, einem Spin-off von „General Hospital“.