Bewegendes Video: Chance the Rappers Tochter hilft beim Auspacken seiner Grammys

Im Februar gewann Chance The Rapper gleich drei Grammys (Best New Artist, Best Rap Performance und Best Rap Album) – und erhielt seine Auszeichnungen erst jetzt, acht Monate nach der Preisverleihung, per Post.

Bei Twitter teilte der Musiker nun den Moment des Auspackens. Tatkräftige Unterstützung erhielt er dabei von seiner zweijährigen Tochter Kensli.

I got my Grammys in the mail. Thank you everyone who made this music with me, especially this girl right here. #ColoringBook #BestRapAlbum #butitwasamixtape #IDidItWithGod #ChanceTebow 🤷🏽‍♀️ pic.twitter.com/LLFB8PGzcf — Lil Chano From 79th (@chancetherapper) October 19, 2017

„Du bist so clever“, lobt Chano seine Tochter, nachdem sie ihm half, das Verpackungsmaterial zu entfernen und die Preise durchzuzählen. Unter das Video schrieb er: „Ich hatte heute meine Grammys in der Post. Danke an jeden, der diese Musik mit mir erschaffen hat, besonders dieses Mädchen neben mir.“

In einem zweiten Video lässt Chance The Rapper Kensli einen der Grammys halten. Die Zweijährige greift ihn sich und stellt ihn pflichtbewusst in die Reihe neben die anderen beiden goldenen Grammophone, während der stolze Vater in Tränen ausbricht.

Part 3 of 2 pic.twitter.com/QLj7pWupAq — Lil Chano From 79th (@chancetherapper) October 19, 2017

Chance The Rappers als Mixtape angelegtes Erfolgsalbum COLORING BOOK erschien im Juni 2016 und wurde unter anderem von Kanye West und Kaytranada produziert.