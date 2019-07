Nach 7 Jahren: Chance the Rapper kündigt Debütalbum an

Foto: Getty Images for Coachella, Scott Dudelson. All rights reserved.

Chance the Rapper auf dem Coachella Festival 2018 in Indio, Kalifornien

Seit 2012 veröffentlicht Chance the Rapper bereits Mixtapes. Nun hat er in der amerikanischen Late-Night-Show „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ sein Debütalbum angekündigt. Das Album des aus Chicago stammenden Rappers soll den Namen THE BIG DAY tragen und bereits am 26. Juli 2019 erscheinen. Das dazugehörige Cover präsentierte er ebenfalls.

Bei den Grammy-Awards 2017 wurde Chance the Rapper mit dem Preis „Best New Artist“ ausgezeichnet. Sein Mixtape COLORING BOOK bekam den Preis für das beste Rap-Album des Jahres. In der Kategorie „Best Rap Performance“ gewann er für die Single „No Problem“ zusammen mit 2Chainz und Lil Wayne seinen dritten Grammy in diesem Jahr.

Es sei das erste Mal für Chance the Rapper, dass er eines seiner musikalischen Projekte zum Verkauf anbieten würde. Bisher gab es all seine Mixtapes umsonst im Internet.

Ein längerer Ausschnitt aus seinem Auftritt bei Jimmy Fallon ist hier zu sehen: