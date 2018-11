Bilderbuch kündigen wohl neues Album an

Bilderbuch kündigen womöglich bald ein neues Album an. Darauf deutet zumindest ein Tweet hin, den die Band am Donnerstag postete.

Auf Twitter veröffentlichten Bilderbuch Songtitel samt Nummerierung und Reihenfolge – das sieht doch schwer nach eine Tracklist aus:

Die Tracklist des noch namenlosen neuen Albums lautete demnach:

sandwishes taxitaxi lounge2.0 emotion mein herz bricht megaplex memory card checkpoint (nie game over) aloe vera

Ein weiterer Tweet am Freitag legt zudem nahe, dass Bilderbuch gleich zwei Veröffentlichungen planen:

„mea culpa dez18 vernissage my heart feb19“, twitterten sie. Fraglich, ob es sich dabei um weitere Songtitel, Albentitel oder etwas ganz anderes handelt. Offiziell bestätigt wurde noch nichts, es sind keine weiteren Details bekannt.

Bilderbuchs aktuelles Album MAGIC LIFE erschien im Januar 2017. „Work hard, party hard: Stress wird bei den österreichischen Posterboys zur Superfunkypartytime. Mit ihrer lässigen Mischung aus Rock, Funk und R’n’B übertreffen Bilderbuch alle – nur nicht sich selbst“, attestierte ME-Autor Reiner Reitsamer der Band, die er für unsere Titelgeschichte in unserer Heftausgabe 3/2017 zudem in ihrem Kurzurlaub auf Fuerteventura besuchte.

Im Sommer veröffentlichten Bilderbuch außerdem einen neuen Song namens „Eine Nacht in Manila“ und traten unter anderem bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ auf.

Dass Bilderbuch 2019 wieder aktiver werden, steht so oder so fest: Am Donnerstag bestätigten sie einen Auftritt beim Melt Festival 2019, in dessen Line-up zuvor schon u.a. Bon Iver, Jorja Smith, A$AP Rocky, Four Tet, Skepta, Modeselektor, Rin und Arca angekündigt wurden. Weitere Tourdaten von Bilderbuch stehen ebenfalls fest.

Bilderbuch auf Tour 2019: