Billie Eilish bestätigt versehentlich Auftritt bei den Oscars

Mit „What Was I Made For?“ aus „Barbie“ ist Billie Eilish für einen Oscar nominiert.

Billie Eilish wird wohl bei der kommenden Oscar-Verleihung auftreten. Das verriet die Sängerin während eines Interviews bei den Grammy Awards am Sonntag, den 04. Februar.

Sängerin stammelt Bestätigung

Zuvor hatte es bereits Gerüchte um einen Auftritt von Billie Eilish bei den Academy Awards gegeben. Nun fragte ein Vertreter von „Entertainment Tonight“ bei den Grammys: „Sehen wir dich bei den Oscars auf der Bühne?“ Billie Eilish rutschte eine Bestätigung heraus, bevor sie sich selbst unterbrach und sich die Hand über den Mund legte. Dann fuhr sie fort: „Ups, vielleicht, ich meine, ja.“ Ihr Bruder Finneas O’Connell, mit dem die Sängerin ihre Songs schreibt, unterbrach sie. „Wer weiß“, war seine Aussage.

Billie Eilish setzte jedoch noch einmal nach. „Ich weiß nicht. Wie auch immer, ich habe ehrlich keine Ahnung“, sagte sie. Und dann: „Ich liebe die Oscars. Ich bin aufgeregt.“

Die Nominierungen neben Billie Eilish

Die Sängerin und ihr Bruder sind selbst für einen Academy Award in der Kategorie Bester Song nominiert. Für „Barbie“ sang sie „What Was I Made For?“. Damit gewann sie bei den Grammy bereits in den Kategorien Song des Jahres und Bester Song. Neben der Ballade ist mit „I’m Just Ken“ ein weiterer Song aus dem Film „Barbie“ für einen Oscar bei der 96. Verleihung am 10. März nominiert. Außerdem stehen „The Fire Inside“ aus „Flamin’ Hot“, „It Never Went Away“ aus „American Symphony“ und „Wahzhazhe (A Song For My People)“ aus „Killers Of The Flower Moon“ zur Auswahl.

Die Sängerin trat mit dem Song am Sonntag bei den Grammys auf:

Üblicherweise treten die Nominierten der Kategorie während der Verleihung der Oscars auf. So standen auch Billie Eilish und Finneas 2022 auf der Academy-Bühne, als sie für ihren „James Bond“-Titelsong „No Time To Die“ nominiert waren. Später gewannen sie den Preis.