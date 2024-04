Billie Eilish kündigt mit HIT ME HARD AND SOFT neues Album an

Die Platte wird schon am 17. Mai erscheinen. Hier alle Details.

Es ist offiziell: Das dritte Werk von Billie Eilish heißt HIT ME HARD AND SOFT und kommt am 17. Mai heraus.

Zu der Platte, die sie erneut gemeinsam mit ihrem Produzenten-Bruder FINNEAS umgesetzt hat, heißt es in der Pressemitteilung: „Es ist ganz klar das gewagteste und vielseitigste Albumstatement ihrer Karriere: Obwohl HIT ME HARD AND SOFT extrem facettenreich ist, ergeben die Songs zusammen eine Einheit, ein schlüssiges Ganzes – weshalb man das neue Album am besten komplett und chronologisch durchhören sollte. Der Albumtitel sagt eigentlich schon alles: Es ist ein extrem emotionales Werk, das harte und auch softe Schläge austeilt, indem Billie Eilish inhaltlich und klanglich immer wieder Genre-Grenzen neu absteckt und jede Art von Trends einfach ausklammert. Im Verlauf von HIT ME HARD AND SOFT eröffnet die US-Musikerin ein gewaltiges Audio-Panorama und teilt die gesamte Palette ihrer Emotionen. Vor allem vertraut die vielfache Grammy- und Oscar-Gewinnerin auch dieses Mal auf ihre Instinkte, sie macht genau das, was sie am besten kann – und unterstreicht damit erneut, weshalb sie als die spannendste Songwriter:in unserer Zeit gilt.“

Seht hier das Album-Artwork mitsamt Instagram-Ankündigung:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zur Ankündigung in den Socials schreibt Eilish, dass sie „nervös und aufgeregt“ zugleich sei und dass sie keine Vorab-Singles teilen wolle, weil sie lieber „alles auf einmal“ herausbringen wolle. Zudem könnten sie und FINNEAS „nicht stolzer sein“ auf das Ergebnis, weshalb sie es auch „kaum erwarten könnten“, dass es die Fans zu hören bekommen.