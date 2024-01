Michael-Jackson-Biopic: Juliano Krue Valdi spielt jungen Michael Jackson

Der 9-Jährige tanzt bereits seit Jahren zu den Songs des „King of Pop“.

Nach intensiver Suche steht fest, wer im Michael-Jackson-Biopic „Michael“ den jungen „King of Pop“ spielen wird. An der Seite von Jacksons Neffen Jaafar Jackson, der die ältere Version des Sängers darstellen wird, wird der 9-jährige Juliano Krue Valdi stehen. Der Film soll voraussichtlich am 18. April 2025 über Lionsgate erscheinen.

„Ich tanze schon seit Jahren zu seinen Songs“

Der junge Schauspieler zeigt sich begeistert von der Besetzung und erklärt: „Diese Gelegenheit ist wirklich wichtig für mich, denn Michael Jackson ist der King of Pop, und er ist etwas ganz Besonderes in meinem Herzen. Ich tanze jetzt schon seit fünf Jahren zu seinen Songs. Er gibt mir das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein und gibt mir ein gutes Gefühl. Ich liebe die Energie von Michael Jackson.“

Tanzvideo von Valdi auf seinem Instagram-Profil:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Valdi wird den ikonischen Musiker in jungen Jahren darstellen und ihn zu der Anfangszeit der Jackson 5 verkörpern. Jemanden für diese Rolle zu finden, sei alles andere als einfach gewesen, erzählt Regisseur Antoine Fuqua in einem Statement. Dort erklärt er auch, warum er sehr zufrieden mit der letztendlichen Wahl ist: „Wenn überhaupt, war die Besetzung der Rolle des jungen Michael schwieriger als die des Erwachsenen, denn wo findet man einen Kinderdarsteller mit den Fähigkeiten des größten Entertainers, der je gelebt hat? Letztendlich haben wir uns auf das Talent konzentriert und weit und breit nach einem Schauspieler gesucht, der Michaels Geist durch seine Stimme, sein Charisma und seine Tanzkünste verkörpern kann. Julianos unbestreitbares, unverfälschtes Talent brachte ihn an die Spitze unserer Liste.“

Wird wirklich alles beleuchtet?

Das Biopic soll sämtliche Aspekte des Ausnahmekünstlers und seines Lebens beleuchten, erklärte Lionsgate. Ob dabei aber auch auf die Kontroversen und Missbrauchsvorwürfe eingegangen wird, ist noch unklar, da auch Personen an dem Werk mitarbeiten, die Jackson in dieser Sache verteidigt hatten.