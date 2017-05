„Blade Runner 2049“: Der Trailer mit Ryan Gosling, Harrison Ford und Jared Leto ist da

Es ist die ambitionierteste Fortsetzung des Jahres. „Blade Runner“ ist einer der absolute Kultfilme des Science-Fiction-Genres, nun folgt mit sehr viel Verspätung die Fortsetzung. Laut dem ersten Trailer zum Film, der am Montag veröffentlicht wurde, hat sich das Warten allerdings gelohnt. Optik und Atmosphäre räumen einige Zweifel an der Fortsetzung aus dem Weg. Den Trailer könnt Ihr Euch hier anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=gCcx85zbxz4 Video can’t be loaded: BLADE RUNNER 2049 – Official Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=gCcx85zbxz4)

In „Blade Runner 2049“ leben Menschen und sogenannte Replikanten (Roboter mit menschlichem Antlitz) gemeinsam in einer düsteren Zukunft. Die Aufgabe der Replikanten ist es, neue Planeten für die Menschen zu erschließen. Während im Original Harrison Ford Jagd auf Replikanten machte, die sich unerlaubt auf der Erde aufhielten, ist in der Fortsetzung nun Ryan Gosling in der Hauptrolle als LAPD-Ermittler K zu sehen. Harrison Ford ist dennoch in einer Nebenrolle dabei.

Der weitere Cast besteht aus Robin Wright, Jared Leto, Barkhad Abdi und Carla Juri. Ridley Scott begnügt sich bei der Fortsetzung mit der Rolle des Produzenten, Regie führt Denis Villeneuve, der zuletzt mit „Arrival“ sein Talent für Science-Fiction bewiesen hat. Am 5. Oktober startet „Blade Runner 2049“ in den deutschen Kinos.

