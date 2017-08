Bon Iver sagen eigenes Festival wieder ab

Das klang vielversprechend: Anfang August kündigte Justin Vernon aka Bon Iver ein eigenes Festival in Mexiko an. Auf der viertägigen „concert vacation“ namens „Days Have No Numbers“ sollte es im Januar 2018 im Hard Rock Hotel Riviera Maya drei komplette Sets von Bon Iver geben, außerdem standen Bands wie Sylvan Esso, Francis and the Lights, Hiss Golden Messenger, Megafauns Phil Cook und Poliça auf dem Programm. Dazu: Workshops, Yoga-Stunden und weitere Aktivitäten, die „Days Have No Numbers“ zu einem besonderen Festival hätten werden lassen können. Blöd nur: Das Ganze findet doch nicht statt.

Nur zehn Tage nach der Ankündigung wurde das „Days Have No Numbers“-Festival wieder abgesagt. Als Grunde nannten Bon Iver „unvorhergesehene Umstände“, bereits gekaufte Tickets sollen erstattet werden.

Wir erinnern uns: Schon seine Anfang 2016 geplante Deutschland-Tour sagte Justin Vernon mit einer ähnlichen Begründung kurzfristig ab.

Die geplante Europa-Tour im Herbst 2017 – ohne Deutschland-Termine – soll wie geplant stattfinden.

Bon Ivers aktuelles Album 22, A MILLION erschien am 30. September 2016.

Hier ein kleines Trostpflaster – Bon Ivers komplettes Konzert in Brooklyn am 4. Dezember 2016:

Unsere Titelgeschichte über Bon Iver aus dem Musikexpress 10/2016: