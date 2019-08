„Breaking Bad“: Bob Odenkirk sagt, Dreharbeiten zum Film seien bereits abgeschlossen

Die Dreharbeiten zur Verfilmung der Kultserie „Breaking Bad“ sollen bereits abgeschlossen sein. Das verkündete jetzt Bob Odenkirk, der darin nicht nur viele Jahre den zwielichtigen Anwalt Saul Goodman verkörperte, sondern nach dem Serienfinale als ebendieser sogar sein eigenes Spin-off erhielt.

In einem Gespräch mit „The Hollywood Reporter“ erzählte Odenkirk:

„Ich habe so viele verschiedene Dinge darüber gehört, aber ich freue mich total auf den ‚Breaking Bad‘-Film. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Ich weiß nicht, was die Leute wissen und was nicht. Es fällt mir schwer zu glauben, dass keiner etwas von den Dreharbeiten mitbekommen hat. Sie haben es getan. Wisst ihr, was ich meine? Wie kann das noch ein Geheimnis sein? Aber so sieht es aus. Sie haben fantastische Arbeit bei der Geheimhaltung geleistet.“