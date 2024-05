Britney Spears gibt Update zu ihrer Verletzung: „Ich fühle mich schlecht behandelt“

Was die Videos der Sängerin beim Reiten damit zu tun haben, bleibt jedoch ein Rätsel.

Am Donnerstag, den 02. Mai, gab es Spekulationen um eine Auseinandersetzung zwischen Britney Spears und ihrem angeblichen Freund Paul Richard Soliz, nachdem die Sängerin von Sanitäter:innen aus einem Hotel in Los Angeles gebracht wurde. Spears klärte jedoch schnell auf, dass sie sich lediglich ihren Knöchel bei einem Sturz im Hotelzimmer verstaucht habe und die Gerüchte um eine körperliche Auseinandersetzung oder auch einen möglichen Nervenzusammenbruch ihrerseits aufgrund von Alkoholkonsum falsch seien.

Die Verletzung scheint aber doch drastischer zu sein, wie die 42-Jährige nun bekannt gab. „Ich muss vielleicht operiert werden“, schreibt Spears auf Instagram.

Reiten mit verletztem Fuß?

In einem neuen Post zeigt die Pop-Musikerin Clips von einem Ausritt und gibt in der Caption ein Update zu ihrem verletzten Fuß – der Zusammenhang ist unklar. „Ich wünschte wirklich, mein Leben wäre so wild, wie es geschildert wurde!!! So oder so, irgendeine Scheiße ist tatsächlich mit meinem Fuß passiert und ich muss vielleicht operiert werden“, so die „Toxic“-Interpretin.

Fotos des Geschehens zeigten Britney Spears, wie sie das Gebäude barfuß zusammen mit Soliz verließ. Danach bestätigte das Los Angeles Fire Department gegenüber „Billboard“, dass die Sanitäter:innen gegen 1:17 Uhr wieder abgefahren waren, ohne zu sagen, ob sie Spears jemals angetroffen oder behandelt hätten.

Spears fühlt sich wohl „nicht geliebt“

Von den Paparazzi-Fotos ist die Sängerin scheinbar nicht sonderlich begeistert. „Ich war in meinem Pyjama und ja, ich habe geweint, weil ich mir den Fuß verletzt habe!!! Kein Zusammenbruch!!! Ich bin eine erwachsene Frau, die eigentlich in den meisten Situationen sehr naiv ist!!! Es ist mir einfach peinlich, dass sie mich in meinem verdammten Pyjama erwischt haben“, fährt Spears unter dem Instagram-Posting fort. „Ich fühle mich nicht geliebt … Ich fühle mich schlecht behandelt!!! In diesem Sinne werde ich mir diese Woche etwas gönnen!!!“

Die Gerüchteküche um ihren psychischen Zustand kochte schon vor Britney Spears‘ Verletzung. Ein Insider meinte gegenüber „TMZ“ der 42-Jährigen gehe es sehr schlecht und bezeichnete ihre Psyche als „komplett dysfunktional“. Auch ihre finanzielle Situation würde dem Umfeld der Sängerin Sorgen bereiten. Die hohen Anwaltskosten aufgrund des Rechtsstreits mit ihrem Vater würden ihr angeblich zu schaffen machen. So muss sie aktuell nicht nur ihre eigenen Gerichtskosten von etwa vier Millionen US-Dollar zahlen, sondern auch die Rechnung ihres Vaters begleichen.