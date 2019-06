Bryan Cranston und Aaron Paul deuten „Breaking Bad“-Reunion an

Popkolumne, Folge 22

Mehr Sheer Mag, weniger Sexismus: Die Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne kommentiert unsere Autorin Julia Lorenz im Wechselspiel mit Linus Volkmann, was in der jeweils vergangenen Popwoche so passiert ist. Heute, in ihrer dritten Ausgabe, geht es um die scheppernden Sheer Mag, eine mehr als unglückliche Nominierung von Bonez MC, den Tod von Philippe Zdar und ein Plädoyer für blink-182, die näher an unser aller Jugend waren, als es ein Conor Oberst jemals sein wird.