Chaeyoung: Twice-K-Pop-Star trägt Hakenkreuz-T-Shirt

Chaeyoung, Mitglied der K-Pop-Girlgroup Twice, hat sich bei Instagram dafür entschuldigt, ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz getragen zu haben. Auf ihrem Oberteil war Sid Vicious zu sehen, der wiederum ein Shirt mit einem Hakenkreuz trägt, in der damaligen Punk-Szene der 1970er-Jahre nicht unüblich.

Die Sängerin erntete für ihr Kleidungsstück massive Kritik und erklärte in einem Statement, dass sie das Symbol und dessen Bedeutung nicht erkannt habe und in Zukunft besser aufpasse.

Auch ihr Label JYP Entertainment äußerte sich zu dem Vorfall: „Bezüglich des Instagram-Posts von Chaeyoung entschuldigen wir uns aufrichtig dafür, dass wir die Bedeutung der Swastika auf dem Shirt nicht richtig erkannt haben. Wir entschuldigen uns zutiefst dafür, dass wir es von Seiten des Labels nicht gründlich überprüft haben und somit absolut verantwortlich für diese Situation sind. In dieser Hinsicht werden wir in Zukunft besonders aufmerksam sein, um zu verhindern, dass sich eine solche Situation auch von unserer Seite aus wiederholt“.

Die Swastika ist ein etwa 10.000 Jahre altes, weltweit verbreitetes Kreuz-Symbol mit vier gleichermaßen abgewinkelten Armen. Explizit nach rechts gewinkelt, wird es seit dem 18. Jahrhundert in Deutschland Hakenkreuz genannt. Seit dem 19. Jahrhundert stand es für die „arische Rasse“ sowie Antisemitismus und wurde zum Nazi-Symbol. 1945 wurde es mit dem Ende Hitler-Deutschlands verboten.

Anti-semetism in kpop is way too overlooked. Chaeyoung wearing a q-anon AND a nazi shirt two days in a row, BOTH BEING ANTI SEMETIC, STOP hiding this and mind you these her OWN clothes pic.twitter.com/YMYcUFgTiT

— nar (@nrknation) March 21, 2023