Coldplay live 2022: Tickets, Termine, Vorverkauf

Coldplay kommen zur Veröffentlichung ihres neuen Albums „Music Of The Spheres“ im Rahmen ihrer Welttournee auch für vier Konzerte nach Deutschland. Support bei den meisten Konzerten ist H.E.R., bei anderen Terminen London Grammar.

Tickets für die Deutschlandkonzerte sind ab Freitag, 22. Oktober, 10:00 Uhr im allgemeinen Vorverkauf erhältlich.

Gleichzeitig hat die Band bekannt gegeben, dass die Konzerte mit „100% erneuerbarer Energie“ inszeniert werden. Für jedes verkaufte Ticket werde ein Baum gepflanzt, und die Tour soll 50 Prozent weniger Emissionen verursachen als ihre vorangegangene. Das ist ihr Nachhaltigkeitsplan konkret, laut Veranstalter:

– Reduzierung der unmittelbaren Emissionen um 50% im Vergleich zur letzten Coldplay-Tour (2016-17).

– Versorgung der Show komplett mit erneuerbarer, extrem emissionsarmer Energie – mit Solaranlagen an jedem Veranstaltungsort, einem kinetischen Stadionboden und kinetischen Rädern betrieben durch Fans. Diese Energie wird in der ersten mobilen, wiederaufladbaren Show-Batterie gespeichert (entwickelt und hergestellt in Zusammenarbeit mit BMW aus erneuerbaren BMW i3-Batterien).

– Erheblich mehr CO2 einzusparen als die Tournee produziert, durch eine Reihe von natur- und technologiebasierten Lösungen, einschließlich dem Pflanzen eines Baumes für jedes verkaufte Konzertticket.

– Jede Spielstätte wird mit einem Nachhaltigkeitskatalog zu umweltfreundlicher Praxis angehalten.

– Die Fans zu animieren, mit Hilfe der offiziellen Tour-App von SAP CO2-arme Transportmittel zu den Konzerten zu nutzen und alle, die dies wahrnehmen, mit einem Rabatt an den Veranstaltungsorten zu belohnen.

– Sicherstellung, dass alle Waren nachhaltig und ethisch bezogen worden sind.

– Anbieten von kostenlosem Trinkwasser und das Bemühen, an jedem Veranstaltungsort auf Plastikflaschen zu verzichten.

– 10% aller Einnahmen gehen in einen Fonds für umwelt- und sozialbewusste Zwecke, einschließlich ClientEarth, One Tree Planted und The Ocean Cleanup.

– Aufbau einer Partnerschaft mit Klimawandelexperten am Imperial College London Grantham Institute – Climate Change and the Environment, um die Auswirkungen der Tournee auf die Umwelt, sowohl positiv als auch negativ, zu bestimmen.

MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR 2022

MÄRZ

18: San Jose, CR – Estadio Nacional (Support: TBA)

22: Santo Domingo, DR – Estadio Olímpico (Support: TBA)

25: Monterrey, MX – Estadio BBVA (Support: H.E.R.)

29: Guadalajara, MX – Estadio Akron (Support: H.E.R.)

APRIL

3: Mexico City, MX – Foro Sol (Support: H.E.R.)

23: Santa Clara, CA – Levi’s Stadium (Support: H.E.R.)

26: Los Angeles, CA – SoFi Stadium (Support: H.E.R.)

MAI

3: Phoenix, AZ – State Farm Stadium (Support: H.E.R.)

6: Dallas, TX – Cotton Bowl Stadium (Support: H.E.R.)

8: Houston, TX – NRG Stadium (Support: H.E.R.)

28: Chicago, IL – Soldier Field (Support: H.E.R.)

JUNI

1: Washington, DC – FedExField (Support: H.E.R.)

4: East Rutherford, NJ – Metlife Stadium (Support: H.E.R.)

8: Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field (Support: H.E.R.)

11: Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium (Support: H.E.R.)

14: Tampa, FL – Raymond James Stadium (Support: H.E.R.)

JULI

2: Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park (Support: H.E.R.)

3: Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park (Support: H.E.R.)

8: Warsaw, PL – PGE Narodowy (Support: H.E.R.)

10: Berlin, DE – Olympiastadion Berlin (Support: London Grammar)

12: Berlin, DE – Olympiastadion Berlin (Support: H.E.R.)

16: Paris, FR – Stade de France (Support: H.E.R.)

17: Paris, FR – Stade de France (Support: H.E.R.)

AUGUST

5: Brussels, BE – King Baudouin Stadium (Support: H.E.R.)

6: Brussels, BE – King Baudouin Stadium (Support: H.E.R.)

12: London, UK – Wembley Stadium (Support: H.E.R.)

13: London, UK – Wembley Stadium (Support: H.E.R.)

16: London, UK – Wembley Stadium (Support: London Grammar)

23: Glasgow, UK – Hampden Park Stadium (Support: H.E.R.)

SEPTEMBER

10: Rio De Janeiro, BR – Rock in Rio Festival

DEUTSCHLAND:

PayPal Prio Tickets:

Mi., 20.10.2021, 9:00 Uhr (online Pre-Sale, 49 Stunden)

www.livenation.de/paypalpriotickets

Samsung Prio Tickets:

Mi., 20.10.2021, 9:00 Uhr (online Pre-Sale, 49 Stunden)

www.samsung.com/de/members/priotickets

MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung:

Mi., 20.10.2021, 9:00 Uhr (online Pre-Sale, 49 Stunden)

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 21.10.2021, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 25 Stunden)

www.ticketmaster.de/feature/presale/

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 22.10.2021, 10:00 Uhr

https://www.livenation.de/artist-coldplay-8720