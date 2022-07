Coldplay: Video zu „Biutyful“ und Livestream aus Paris

Coldplay releasen das Video zu „Biutyful“ aus ihrem Album MUSIC OF THE SPHERES. Darüber hinaus können sich die Fans am 17. Juli 2022 auf einen Livestream von einer der vier Shows in Paris freuen.

Das Video wurde von Mat Whitecross umgesetzt. Der Regisseur realisierte bereits die Clips zu den Coldplay-Songs „Paradise“, „A Sky Full Of Stars“ und „Adventure Of A Lifetime“. Das Musikvideo zeigt eine Vielzahl von Puppen von Jim Henson’s Creature Shop. Zunächst versuchen sich die flauschigen Darsteller*innen erfolglos darin, als Musiker*innen in einer Welt, in der es nur Menschen gibt, zu bestehen. Im Laufe der Geschichte finden die Puppen jedoch zueinander und entwickeln sich zur beliebtesten Band der Welt.

Das Video zu „Biutyful“:

Coldplay live in Berlin

Coldplay kommen im Rahmen ihrer „Music of the Spheres“-Welttournee am 10., 12. und 13. Juli für drei Konzerte nach Berlin. Hier alle Informationen zu den drei Shows im Berliner Olympiastadion. Alle weiteren Dates der Welt-Tournee gibt es auf der offiziellen Homepage der Band.

10. Juli 2022 Berlin, Olympiastadion (Special Guest London Grammar, Support Zoe Wees)

12. Juli 2022 Berlin, Olympiastadion (Special Guest H.E.R., Support Zoe Wees)

13. Juli 2022 Berlin, Olympiastadion (Special Guest H.E.R., Support Alli Neumann)

Kostenloser Livestream

Außerdem könnt Ihr am Sonntag, den 17. Juli, die zweite von vier Coldplay-Shows im Stade de France in Paris live erleben. Der Auftritt wird kostenlos in der offiziellen „Music Of The Spheres World Tour“-App gestreamt, die man übers Smartphone unter coldplay.com/app downloaden kann.