Cro verliert bei Sturz von der Bühne seine Maske

Beim Gig in Osnabrück fällt der Rapper so ungünstig, dass er dem Publikum sein wahres Gesicht zeigt.

Pop-Rapper Cro reist momentan durch Deutschland, um live sein Album 11:11 zu performen. Bei seiner Show in Osnabrück stürzte der Musiker nun und verlor dabei für einen Augenblick seine ikonische Panda-Maske.

Am Samstagabend, 19. August, bespielte Carlo Waibel, wie Cro bürgerlich heißt, den Schlossgarten in Osnabrück. Gerade als er seinen Track „Hi Kids“ ins Mikrofon sang, fiel er von der Stage und präsentierte sich so der Open-Air-Masse ganz ohne den Gesichtsschutz.

Da die Bühne eine Höhe von um die 1,60 Meter beträgt, sollten aber nicht alle in der Crowd einen genaueren Blick auf den 1990 geborenen Sänger haben werfen können. Schließlich eilte die Security dem Rapper nach einigen Sekunden zur Hilfe, sodass er mitsamt Gesichtsbedeckung und ohne Soundprobleme wieder ins Rampenlicht gelangen konnte und das Konzert ohne weitere Vorfälle beenden konnte.

Cro verlor keine Worte zu dem Vorfall, jedoch gingen Fan-Clips vom Sturz bereits jetzt schon viral.