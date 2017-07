„Curb Your Enthusiasm“: Starttermin der 9. Staffel steht fest

Die Freude unter Serienjunkies war groß, als HBO im Oktober 2016 den Beginn der Dreharbeiten einer neuen Staffel „Curb Your Enthusiasm“ bestätigte. Die Freude dürfte nun noch größer sein: Der Sender hat nun den Ausstrahlungstermin angekündigt. Die neunte Staffel „Curb Your Enthusiasm“ geht demnach vom 1. Oktober 2017 an auf Sendung.

Via Twitter kündigte HBO den Staffelstart mit Bildern von Serienerfinder Larry David („Seinfeld“) als römischer Imperator an. „He left. He did nothing. He returned.“, heißt es mit ironischem Verweis auf die fünfjährige Pause dazu:

Larry David is back. #CurbYourEnthusiasm returns for Season 9 on October 1. pic.twitter.com/mijjn4OQdy — HBO (@HBO) July 10, 2017

„Curb Your Enthusiasm“ wurde von 2000-2011 in acht Staffeln und über 80 Folgen ausgestrahlt. Larry David spielt sich darin mehr oder weniger selbst. In der neuen Staffel sollen neben David auch die alten Bekannten Ted Danson, Mary Steenburgen, Jeff Garlin, Cheryl Hines und J.B. Smoove wieder mit von der Partie sein.