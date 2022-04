Zeitreise: Danger Dan legt seine EP „DINKELBROT UND ÖLSARDINEN“ als Vinyl wieder auf

Foto: Danger Dan / Antilopen Gan. All rights reserved.

2012. Fußball-EM. Musikalisch untermalt von den Toten Hosen. „Tage wie diese“ sang Campino, sich Unendlichkeit wünschend, aus fast jedem Straßenlautsprecher, während die Fanmassen beim Public Viewing grölten. Im selben Jahr veröffentlichte der Rapper Danger Dan von der Antilopen Gang, bei deren Nennung die meisten eher an exotische Tiere als an eine Rapcrew dachten, seine zweite Solo-EP DINKELBROT UND ÖLSARDINEN, auf der er einen Ton anschlug, der kaum zum Fußball-Euphorismus der Deutschen passte. Zu nachdenklich, zu tiefgehend für einen unbeschwerten Fußballsommer. Trotzdem fand die EP, als Gratis-Download sowie als CD veröffentlicht, ein Publikum.

Zehn Jahre später scheint ein solcher Fußballsommer angesichts von Pandemie und Krieg weit entfernt. Viel eher scheint dagegen Danger Dans musikalisches Frühwerk in unsere Zeit zu passen. Wie gut, dass es nun als Jubiläums-Vinyl neu aufgelegt wurde.

Neu gemischt: „DINKELBROT UND ÖLSARDINEN“ klingt so gut wie nie zuvor

Anders als die schnell vergriffene Original-CD von 2012 wurde die Vinyl-Version zwar diesmal nicht vom Labelkollegen Panik Panzer selbst gebrannt und bedruckt, dennoch hat sie einen gewissen Liebhaberwert. Die gesamte EP wurde von dem Produzenten Roe Beardie neu gemischt und gemastert, sodass sie laut den Antilopen „besser als je zuvor“ klingt.

Wer sich davon überzeugen lassen will, kann die Vinyl im Shop der Antilopen Gang für 17 Euro erwerben. Und wer lieber einen visuellen Eindruck aus dem Jahr 2012 fernab von jeglichem (Fußball-)Euphorimus haben möchte, dem sei das immer noch auf YouTube verfügbare Musikvideo zu dem inzwischen zum Klassiker gewordenen Track „Ölsardinenindustrie“, in dem Danger Dan in einem gelben Trenchcoat durch trübes Wetter stampft, empfohlen.

Die Antilopen Gang selbst veröffentlichte zuletzt den ANTILOPEN GELDWÄSCHE SAMPLER 1 am Heiligabend des vergangenen Jahres. Davor hatte Danger Dan mit seinem Piano-Album DAS IST ALLES VON DER KUNSTFREIHEIT GEDECKT für Furore gesorgt und den ersten Platz der Albumcharts erklommen. Ob er sich das 2012 so hätte vorstellen können?