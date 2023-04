Danger Dan stellt „Ingloria Victoria“ aus seinem Live-Album vor

Mittelfinger an das Victoria-Gymnasium in Aachen: Der Song ist der erste Vorbote aus „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt (Live in Berlin)“, das am 2. Juni erscheint.

Danger Dan hat mit einer Live-Version seines Songs „Ingloria Victoria“ die erste Auskopplung aus DAS IST ALLES VON DER KUNSTFREIHEIT GEDECKT (Live in Berlin) vorgestellt. Die Platte erscheint am 2. Juni.

Das Stück richtet sich gegen das Gymnasium in seiner Geburtsstadt Aachen und ist gleichzeitig als grundsätzliche Kritik an dem deutschen Schulsystem zu verstehen. Am Ende seines Auftrittes zeigen seine beiden Mittelfinger, was er von seiner Schulzeit und dem Victoria-Gymnasium hält.

„’Ingloria Victoria‘ ist eine zu Klaviermusik gewordene Abrechnung mit der Aachener Schule, von der der zum Chansonnier mutierte Rapper aus dem Hause Antilopen Gang vor über 20 Jahren geflogen ist“, heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: „Damals war für seine Lehrerinnen und Lehrer noch nicht abzusehen, welchen Weg dieser Störenfried einmal einschlagen und dass seine Musik eines Tages wie ein böser Fluch zurück auf den Schulhof und sogar in das Lehrerzimmer finden würde“.

Ebendieser „Störenfried“ spielt sowohl am Tag seines Album-Releases als auch am Tag darauf in der Berliner Parkbühne Wuhlheide anlässlich seines 40. Geburtstags am 1. Juni. Das Album kann bereits in verschiedenen Ausführungen vorbestellt werden und auch für die erste der beiden Shows gibt es noch Tickets.