Das BASE!-Festival gibt weitere Acts bekannt: Mit dabei sind u.a. Haiyti, KALIM und 65GOONZ

Das BASE!-Festival von Sony Music Entertainment gibt weitere Acts für das Line-up bekannt und kündigt im selben Zuge den Vorverkauf für VIP-Tickets an. Das Festival wird am 05. und 06. August 2022 in Oberhausen auf dem Gelände der Rudolf-Weber-ARENA stattfinden. Empfehlung der Redaktion Mit RAF Camora und Bonez MC: Sony Music kündigt HipHop-Festival BASE! in Oberhausen an

Anfang März wurden bereits Headliner wie RAF Camora, Bonez MC, Yung Hurn und Apache 207 bestätigt. Jetzt macht Sony Music den nächsten Schwall an Artists öffentlich. Mit dabei sein werden KALIM, KID KAPRI, RAPK, 65GOONZ sowie die Hamburgerin Haiyti. An beiden Tagen wird es zwei verschiedene Bühnen geben. Die BASE!-Stage soll vorrangig mit Headlinern und die ABOVEGROUND-Stage mit Newcomer*innen besetzt werden.

Außerdem dürfen sich Fans über exklusive VIP-Tickets freuen. Mit diesen erhält man nicht nur Zutritt zum VIP-Bereich, sondern auch einen eigenen Parkplatz, einen VIP-Pass und einen Hoodie im BASE!-Design. Tickets sind ab sofort erhältlich.