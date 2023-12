Das sind die besten Filme des Jahres 2023

Von „Barbenheimer“ bis „Past Lives“: Wir werfen einen Blick auf die Filmhighlights des Jahres 2023.

1. Barbenheimer

Weil der Hype um „Barbie“ und „Oppenheimer“ so offenkundig von Gegensätzlichkeiten lebt – bunt und ausgelassen der eine, ernst und streng der andere –, ist es nicht so einfach, abseits des Starttermins Gemeinsamkeiten zu finden. Aber vielleicht so: Was die beiden Filme von Greta Gerwig und Christopher Nolan eint, ist ihr kolossaler Willen, Solitäre in einer Landschaft immer gleicherer Hollywood-Großproduktionen zu sein. Beide laden ein, entdeckt zu werden.

2. Tár

In Jahrzehnten wird man auf Todd Fields Meisterwerk blicken, wie man die Arbeiten von Stanley Kubrick betrachtet: ein singuläres Filmereignis, faszinierend in seiner Perfektion, die visuellen Gestaltungswillen und inhaltliche Exzellenz vereint. Und in Cate Blanchetts Darstellung ihren Höhepunkt findet: Ihre Lydia Tár, gefallener Engel, der sich auch im Untergang nicht verbiegt, ist für die Ewigkeit.

3. Anatomie eines Falls

Je tiefer man sich fallen lässt in dieses Psychogramm des Niedergangs einer Ehe, das zunächst Krimi ist, dann Gerichtssaaldrama und schließlich ein Diskurs über Wahrheit, die sich immer weiter entfernt, je mehr man sich ihr nähert, desto nachhaltiger wirkt der Film der großartigen Justine Triert, mit der noch großartigeren Sandra Hüller in der Hauptrolle.