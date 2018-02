Das sind die Gewinner der BRIT-Awards 2018

Unter den Nominierten fanden sich neben den unvermeidlichen Ed Sheeran (British Male Solo Artist) und Taylor Swift (International Female Solo Artist) Namen wie Gorillaz, the xx, Björk, Kendrick Lamar und LCD Soundsystem. Die Abräumer der diesjährigen BRIT-Awards, so viel sei verraten, hießen aber Dua Lipa und Stormzy.

⭐️ @RagNBoneManUK and @JorjaSmith brought stunning vocals to The #BRITs 2018 stage tonight with their performance of ‚Skin‘ 🔥 #RagNBoneManBRITs #JorjaSmithBRITs pic.twitter.com/mE01D7ltZr

⭐️ @LiamGallagher paid tribute to the victims of the Manchester arena attack with his performance of ‚Live Forever‘. The #BRITs 2018 was dedicated to their memory. pic.twitter.com/vijy0Pembj

