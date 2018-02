David Bowies ‚ALADDIN SANE‘ bekommt Vinyl-Neuauflage

David Bowies Album ALADDIN SANE erhält ein Reissue. Am 20. April erscheint das sechste Studioalbum des 2016 verstorbenen Musikers pünktlich zu seinem 45. Jubiläum als silberne Vinyl-Edition.

Der Haken an der Sache: Die streng limitierte Neuauflage wird nur in Ladengeschäften der Verkaufskette „bricks and mortar“ erhältlich sein, der Weiterverkauf über Disocgs, ebay und Co. zu horrenden Preisen ist damit vorprogrammiert.

Die Woche zuvor erscheint auch eine neu gemasterte Version der Hit-Compilation CHANGESTWOBOWIE, diese wird als CD und als schwarze und blaue Vinyl-Version erhältlich sein. Zumindest die schwarze Edition der Platte scheint dabei keine beschränkte Stückzahl zu haben.