Nie mehr unbekannte Ohrwürmer: Songs sollen fortan auch durch Singen, Pfeifen oder Summen am Smartphone erkennbar sein

Der Streamingdienst Deezer hat eine neue Funktion in seiner App angekündigt und gelauncht: Seit dem 27. September soll es mit dem so genannten „Song Catcher“ möglich sein, Lieder nicht mehr nur durch temporären Mitschnitt erkennen zu lassen, wenn sie zum Beispiel im Radio laufen – sondern auch durch den eigenen Gesang oder das Summen der Melodie. Eine theoretisch sehr praktische Funktion, wenn einem wieder mal partout nicht einfallen will, woher dieser verdammte Ohrwurm kommt. Wenn sie denn in der Praxis entsprechend funktioniert. Da d ie Erweiterung der „ Song Catcher“-Funktion noch neu ist, ist davon auszugehen, dass sie durch Schulung des Algorithmus umso besser und genauer wird, desto mehr User sie nutzen. Erkannt werden können ohnehin ausschließlich Songs aus dem Deezer-Katalog. Das sind nach aktuellem Stand aber über 90 Millionen.

In einem ersten Kurztest haben wir der App „I Just Called To Say I Love You“ von Stevie Wonder vorgepfiffen – ohne Ergebnis. Nach Summen hieß es, bei dem Song könnte es sich „vielleicht“ um „Unconditioned, Following A Bird „Out Of The Room““ von Ezio Bosso handeln. Nach Vorsingen erkannte SongCatcher das gemeinte Original. Bei „Coco Jamboo“von Mr. President verhielt es sich ähnlich: kein Ergebnis nach Summen, das korrekte nach Vorsingen. Und das Vorsummen von John Lennon s „Imagine“ hielt Deezer für „Music“ von Madonna . Nach Gesangseinlage aber wurde auch hier der gemeinte Song erkannt.